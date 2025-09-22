رهان على المستقبل.. منتجع "وين المرجان" يتجه نحو الإنجاز في الموعد المحدد برأس الخيمة

أكد مسؤول كبير أن أعمال بناء منتجع وين المتكامل المرتقب في جزر المرجان تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

قال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، في مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز : "نحن ملتزمون بتسليم المنتجع بحلول عام ٢٠٢٧، وهو يسير وفق الخطة الموضوعة". وأضاف: "إذا نظرتم إلى الموقع، سترون الكثير من العمل الجاري. إن شهر مارس ٢٠٢٧ يقترب بسرعة".

مشروع مشترك بين منتجعات وين ومنتجعات مرجان، الشركة الأمريكية الرائدة في تشغيل الكازينوهات والفنادق، وشركة رأس الخيمة للضيافة القابضة، وصل فندق وين المرجان، المكون من 70 طابقًا، إلى الطابق 61 في أغسطس من هذا العام. حصلت منتجعات وين على أول رخصة تشغيل ألعاب تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024، مسجلةً بذلك أول منتجع ألعاب متكامل لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تعزيز السياحة

قال العبدولي إن المنتجع سيزيد بشكل كبير من أعداد زوار رأس الخيمة. وأضاف: "إنه أحد أكبر المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أكثرها ترقبًا في المنطقة. سيضيف 1,542 غرفة فندقية، وأكثر من 22 ردهة وتجربة طعام مميزة. سيزيد هذا من عدد زوار الإمارة".

وأضاف أن للمشروع أثرًا اقتصاديًا أوسع. "سيوفر منتجع وين خيارات متنوعة، لكن دعمه يتطلب وحدات سكنية وشققًا سكنية أيضًا. ستُنشأ العديد من الشركات هناك، وسيكون جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد رأس الخيمة."

بدأت عملية التوظيف بالفعل، حيث تم إدراج 78 وظيفة شاغرة حتى 21 سبتمبر. وفي أبريل، أعلنت شركة وين عن استقطاب 80 موظفًا، مع خطط للوصول إلى حوالي 300 موظف بحلول نهاية العام.

من المتوقع افتتاح منتجع وين المرجان، الذي تبلغ تكلفته 3.9 مليار دولار أمريكي، في عام 2027، ليكون أول منتجع ألعاب متكامل في المنطقة. يُبنى المنتجع على جزيرة خاصة به تمتد على مساحة تزيد عن 60 هكتارًا، وتمتد إلى الخليج العربي.

وفقاً لكريج بيلينجز، الرئيس التنفيذي لشركة وين ريزورتس، قد يصل حجم سوق الألعاب في الإمارات العربية المتحدة إلى 5 مليارات دولار. وبينما يُعدّ وين المرجان وجهةً واعدةً للغاية بفضل ميزاته الترفيهية، سيُقدّم أيضاً مجموعةً واسعةً من المرافق الترفيهية غير المخصصة للألعاب.

توسعة رأس الخيمة

تحدث العبدولي لصحيفة "خليج تايمز" بعد أيام من إعلان شركة "مرجان" للتطوير العقاري عن اكتمال أعمال البنية التحتية في أحدث مجمع سكني في رأس الخيمة، "راك سنترال". يُعدّ "راك سنترال" أكبر منطقة أعمال في الإمارات الشمالية، ومن المقرر أن يستقبل أولى الشركات بحلول عام 2027، تليها مشاريع الضيافة والسكن.

وأشار إلى أن مسيرة نمو رأس الخيمة مستمرة، مع إمكانات قوية لمزيد من الاستثمار. وقال: "تهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى جذب أكثر من 3.5 مليون زائر بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من مرافق الضيافة ومشاركة فاعلة من المستثمرين في قطاع العقارات، بما في ذلك الفنادق والشقق السكنية".

تخطط الإمارة لخطط رئيسية جديدة ومشاريع تطوير سكنية لضمان نمو مستدام. "نجري البحث والتطوير بناءً على منهج علمي، ونرصد العرض والطلب. بمجرد إطلاق أي خطة رئيسية، ندرك أنها تعود بالنفع على جميع الأطراف، ونضمن هامش تطوير بنسبة 30% لأي مطور."