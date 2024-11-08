رموز"كيو آر" في مواقع البناء بأبوظبي: تحديثات مباشرة

وقالت دائرة البلديات والنقل إن البيانات التي يتم الوصول إليها من خلال الرموز "القابلة للمسح الضوئي" سيتم الحصول عليها من نظام التصاريح الإلكترونية البلدية (MePS)، مما يضمن أن تكون حالة التصاريح محدثة وتعكس بدقة أي تغييرات، بما في ذلك تلك المتعلقة بشركات البناء وشركات الهندسة المعنية.