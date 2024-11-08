رموز"كيو آر" في مواقع البناء بأبوظبي: تحديثات مباشرة
أعلنت دائرة البلديات والنقل، الجمعة، عن استبدال لوحات الإرشاد الإنشائية التقليدية في أبوظبي برموز الاستجابة السريعة"كيو آر كودز" (QR Codes)، التي توفر تحديثات مباشرة ومواصفات شاملة حول المشروع.
ودخل التنظيم الجديد حيز التنفيذ الشهر الماضي بهدف "تحسين إمكانية الوصول وسلامة التطورات الجارية في جميع أنحاء الإمارة".
في السابق، كانت اللافتات التقليدية تعرض تفاصيل رئيسية، مثل اسم المشروع وشركة البناء، بالإضافة إلى تواريخ البدء والانتهاء المقدرة.
وقالت هيئة المواصلات في دبي إنه باستخدام رمز الاستجابة السريعة، يمكن للجمهور - وكذلك المفتشين وأصحاب المصلحة التنظيميين - الوصول إلى "تحديثات مباشرة ومواصفات شاملة حول التطوير، تغطي موقعه ورقمه ونوعه ونظرة عامة على تصريح العمل الجاري".
هكذا تبدو لافتة رمز الاستجابة السريعة (QR Code):
وأضافت إدارة المواصلات العامة: "تم إخطار المقاولين بالفعل بمراجعة شاشات العرض الحالية لديهم، مع عرض الرموز بشكل بارز عند مداخل مواقع البناء في جميع مشاريع البناء الجديدة. (هذا) يضمن إمكانية التحقق بسهولة من جميع المعلومات ذات الصلة للتأكد من دقتها وامتثالها".
وقالت دائرة البلديات والنقل إن البيانات التي يتم الوصول إليها من خلال الرموز "القابلة للمسح الضوئي" سيتم الحصول عليها من نظام التصاريح الإلكترونية البلدية (MePS)، مما يضمن أن تكون حالة التصاريح محدثة وتعكس بدقة أي تغييرات، بما في ذلك تلك المتعلقة بشركات البناء وشركات الهندسة المعنية.