رمضان 2026: كيف تعدل مدارس الإمارات جداولها الزمنية لدعم الطلاب الصائمين

وعلى عكس بعض المدارس، لا يتم استبعاد الطلاب الصائمين هناك من دروس التربية البدنية، بل يتم تكييف مشاركتهم. وقالت: "يستمر الطلاب في حضور حصص التربية البدنية ولكنهم يركزون على المكونات النظرية، أو تحليل المهارات، أو الأنشطة الخفيفة غير المرهقة بدلاً من التمارين البدنية المكثفة". كما تتوفر مساحات هادئة للراحة والتأمل للطلاب الذين يشعرون بالتعب أو يحتاجون إلى استراحة هادئة.