رمضان 2026: كيف تعدل مدارس الإمارات جداولها الزمنية لدعم الطلاب الصائمين

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعمل المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على تعديل جداولها الزمنية لدعم الطلاب الصائمين والعائلات، حيث تضع العديد من مدارس دبي حداً تقريبياً لخمس ساعات تعليمية في اليوم.
ومع توقع بدء شهر رمضان قرابة 19 فبراير، بناءً على رؤية الهلال، بدأت بعض المدارس بالفعل في إرسال تعاميم إلى أولياء الأمور لإبلاغهم بمواعيد الدوام المدرسي المعدلة.
وفي الوقت نفسه، تقول المؤسسات إن التعاون الوثيق مع العائلات يعد أمراً مركزياً في هذا النهج، مع تواصل منتظم بشأن الجداول الزمنية، وتوجيهات الرفاهية، والتحديثات التشغيلية، إلى جانب الحوار المفتوح. وهذا يتيح لأولياء الأمور مشاركة مخاوفهم أو اعتباراتهم الثقافية أو احتياجاتهم الصحية بثقة.
في مدرسة "كريدنس هاي سكول"، قالت الرئيسة التنفيذية ومديرة المدرسة، ديبيكا ثابار سينج، إن المدرسة تتبع توجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) مع تقليص اليوم الدراسي ليصبح "بحد أقصى خمس ساعات تقريباً" لضمان رفاهية الطلاب. وأضافت أن الدروس الأكاديمية تستمر بنشاطات صفية مركزة وجذابة، بينما يُعفى الطلاب الصائمون من التربية البدنية ويشاركون بدلاً من ذلك في بدائل هادئة وبإشراف المعلمين، مثل وقت المكتبة، أو أنشطة التأمل، أو جلسات الدعم الأكاديمي الخفيف.
وقالت ثابار إن التركيز طوال الشهر ينصب على "التوازن والتعاطف والروتين"، لضمان بقاء التعلم هادفاً مع احترام الاحتياجات الجسدية والعاطفية للطلاب خلال شهر رمضان.
أما مدرسة "ديو فيل" فقد عدلت يومها الدراسي ليصبح من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً. وقالت المديرة سيما عمر: "هذا الجدول الزمني المخفض يدعم رفاهية وتركيز وقوة تحمل الطلاب الصائمين، مع الاستمرار في التعلم الهادف ضمن الحد الأقصى اليومي المعتمد. يتم التخطيط للدروس بعناية لمنح الأولوية لأهداف التعلم الأساسية، مع توازن مناسب بين الصرامة الأكاديمية ورفاهية الطلاب". وأضافت: "في أيام الجمعة خلال شهر رمضان، سنواصل التعلم وجهاً لوجه".
في أبوظبي، تتبنى المدارس أيضاً نماذج مرنة. وقالت شاهينا أحمد، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) والمديرة التنفيذية لأكاديمية جيمس العالمية في أبوظبي، إنه يتم تقديم خيارات للجداول الزمنية للعائلات حتى يتمكنوا من اختيار ما يناسب صحة أطفالهم وروتين نومهم وظروف عائلاتهم.
وبينما تعمل المدرسة بفترة زمنية يومية مخفضة، أشارت إلى أن الحد الأقصى الدقيق ليس ثابتاً مسبقاً ويتماشى مع التوجيهات الرسمية، ويتم إبلاغه عبر التعاميم الرسمية.
وعلى عكس بعض المدارس، لا يتم استبعاد الطلاب الصائمين هناك من دروس التربية البدنية، بل يتم تكييف مشاركتهم. وقالت: "يستمر الطلاب في حضور حصص التربية البدنية ولكنهم يركزون على المكونات النظرية، أو تحليل المهارات، أو الأنشطة الخفيفة غير المرهقة بدلاً من التمارين البدنية المكثفة". كما تتوفر مساحات هادئة للراحة والتأمل للطلاب الذين يشعرون بالتعب أو يحتاجون إلى استراحة هادئة.
بالنسبة لأيام الجمعة خلال شهر رمضان، تخطط المدرسة لتشغيل حوالي أربع ساعات من الدروس لدعم الروتين العائلي ومستويات طاقة الطلاب في نهاية الأسبوع، على أن يتم تأكيد الترتيب النهائي من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
كما تعمل المدارس على تكثيف التوجيه للعائلات التي لديها أطفال يصومون لأول مرة.
"تقدم ورش العمل والنشرات الإخبارية والتعاميم نصائح عملية لدعم الصائمين الصغار الجدد، بما في ذلك إرشادات حول النوم والتغذية والطمأنينة العاطفية، مع تذكير العائلات باستمرار بأن المرونة وصحة الطفل لها الأولوية دائماً".
في مدرسة الضيافة الدولية في أبوظبي، قالت نائبة المديرة دون ميتشل إن الطلاب الصائمين لديهم خيار الإعفاء من حصص التربية البدنية. "خلال هذه الفترات، يُعرض على الطلاب أنشطة بديلة مثل القراءة الهادئة، أو إكمال الواجبات الأكاديمية، أو أعمال المراجعة، أو جلسات الدراسة الخاضعة للإشراف. وتتم هذه الأنشطة في مناطق مخصصة لضمان بيئة هادئة ومحترمة".
وأضافت دون ميتشل: "في أيام الجمعة، يتم صرف الطلاب مبكراً للسماح للعائلات بالقيام بالتزاماتهم الدينية، والراحة، والاستعداد لصلاة الجماعة. كما تشجع المدرسة التعاطف والشمولية خلال شهر رمضان من خلال تعزيز التفاهم بين الطلاب غير الصائمين".