رمضان يجمعنا.. طلاب دبي: نصوم معاً..نفطر معاً ونقوى بصداقتنا

تجمع الأولاد في منزل لام بعد ظهر يوم الجمعة الماضي. “لعبنا ألعاب الفيديو لبعض الوقت ثم رمينا بعض الكرات في السلة،” قال لام، لاعب كرة السلة المتحمس. “بحلول وقت الإفطار، اجتمعنا جميعًا حول الطاولة وتناولنا طبق الفو بشهية.”

حساء النودلز، وهو طبق أساسي في المنازل الفيتنامية، معروف بمرقه العطري، ونودلز الأرز الطرية، والأعشاب الطازجة، واختيار البروتين — وجبة أثبتت أنها مناسبة تمامًا لهذه المناسبة.

“كانت تجربة رائعة أن نتناول الإفطار في منزل لام،” شارك عمر. “لعبنا طوال اليوم، وبمجرد أن بدأنا نشعر بالتعب، حان وقت الأكل. لقد تفاجأت أيضًا بمدى ملاءمة طبق الفو للإفطار. كان دافئًا ومغذيًا وشعرت أنه صحي حقًا. عندما عدت إلى المنزل، أخبرت والدي أننا يجب أن نحاول طلبه للإفطار في منزلنا أيضًا.”

مقيم في دبي لأكثر من تسع سنوات، قال لام إنه يريد تجربة الصيام العام المقبل أيضًا.

أول صيام للأصدقاء

هذا الجمعة، سيحاول روهان نيهالاني، البالغ من العمر 18 عامًا، الصيام للمرة الأولى، إلى جانب العديد من أصدقائه. “لقد دُعينا جميعًا إلى منزل صديقي حمزة لتناول الإفطار، وقررنا أننا نريد تجربة الصيام معه،” قال. “نريد أن نختبر ما يختبره هو وجميع المسلمين الآخرين خلال النهار، ونتطلع أيضًا حقًا للاستمتاع بالطعام الذي تعده والدته.”