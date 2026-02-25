رمضان يجمعنا.. طلاب دبي: نصوم معاً..نفطر معاً ونقوى بصداقتنا

لطالما كان رمضان في الإمارات وقتًا يجتمع فيه أناس من مختلف الجنسيات والأديان لدعم الصائمين. هذا العام، يخطو العديد من الطلاب في دبي خطوة أبعد في هذا الدعم من خلال تنظيم إفطارات لأصدقائهم المسلمين وحتى اختيار الصيام معهم.
بالنسبة لـ "لام هوينه"، البالغ من العمر 14 عامًا والمغترب الفيتنامي، كان استضافة أول حفل إفطار له الأسبوع الماضي قرارًا عفويًا تمامًا. “لطالما أحببت استضافة أصدقائي، ولكن هذا الشهر عندما دعوتهم، قالوا إنهم لا يستطيعون الحضور لأنه رمضان،” قال. “لذا، فكرت، لماذا لا أستضيف حفل إفطار لهم بدلاً من ذلك؟ هكذا نشأت الفكرة بأكملها.”
عندما حان وقت التخطيط للقائمة، لم يكن على لام أن يتساءل ماذا سيصنع. فقد عرف أصدقاؤه بالفعل ما يريدون بالضبط. “أخبروني بالإجماع أنهم يريدون طبق الفو لأنهم يحبونه عندما يصنعه والداي بالطريقة التقليدية،” قال.
تذكر أحد ضيوفه، عمر ميرشانت، كيف تواصل لام ليسأل عما إذا كان هناك أي شيء محدد يجب أن يقدمه لكسر الصيام. “أخبرته كيف نبدأ دائمًا بالتمر،” قال عمر.
تجمع الأولاد في منزل لام بعد ظهر يوم الجمعة الماضي. “لعبنا ألعاب الفيديو لبعض الوقت ثم رمينا بعض الكرات في السلة،” قال لام، لاعب كرة السلة المتحمس. “بحلول وقت الإفطار، اجتمعنا جميعًا حول الطاولة وتناولنا طبق الفو بشهية.”
حساء النودلز، وهو طبق أساسي في المنازل الفيتنامية، معروف بمرقه العطري، ونودلز الأرز الطرية، والأعشاب الطازجة، واختيار البروتين — وجبة أثبتت أنها مناسبة تمامًا لهذه المناسبة.
“كانت تجربة رائعة أن نتناول الإفطار في منزل لام،” شارك عمر. “لعبنا طوال اليوم، وبمجرد أن بدأنا نشعر بالتعب، حان وقت الأكل. لقد تفاجأت أيضًا بمدى ملاءمة طبق الفو للإفطار. كان دافئًا ومغذيًا وشعرت أنه صحي حقًا. عندما عدت إلى المنزل، أخبرت والدي أننا يجب أن نحاول طلبه للإفطار في منزلنا أيضًا.”
مقيم في دبي لأكثر من تسع سنوات، قال لام إنه يريد تجربة الصيام العام المقبل أيضًا.
هذا الجمعة، سيحاول روهان نيهالاني، البالغ من العمر 18 عامًا، الصيام للمرة الأولى، إلى جانب العديد من أصدقائه. “لقد دُعينا جميعًا إلى منزل صديقي حمزة لتناول الإفطار، وقررنا أننا نريد تجربة الصيام معه،” قال. “نريد أن نختبر ما يختبره هو وجميع المسلمين الآخرين خلال النهار، ونتطلع أيضًا حقًا للاستمتاع بالطعام الذي تعده والدته.”
اعترف روهان بأنه كان متحمسًا ولكنه مصمم أيضًا على خوض التجربة. “حاولت الصيام العام الماضي، لكنني لم أكن ملتزمًا حقًا وانتهى بي الأمر بكسره مبكرًا،” قال. “لكن هذه المرة، بما أننا نقوم بذلك كمجموعة، أريد حقًا إكماله. سنستيقظ جميعًا للسحور ونقوم بذلك بالطريقة الصحيحة.”
أصدقاء منذ سبع سنوات على الأقل، يمثل هذا رمضان لحظة مهمة للمجموعة. في يوليو، سيتخرجون من المدرسة الثانوية ويتوجهون إلى جامعات مختلفة حول العالم.
“لذا فإن هذا العام مميز حقًا بالنسبة لنا،” أضاف روهان. “أشعر أن مشاركة هذا الإفطار معًا ستكون تجربة ترابط ذات معنى، شيء سنتذكره قبل أن نذهب جميعًا في طرقنا المنفصلة.”