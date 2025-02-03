رمضان في الإمارات: مواعيد الصيام والدوام وأسعار سالك

ومن المتوقع أن يبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 12 ساعة و58 دقيقة، وبحلول اليوم الحادي عشر من رمضان، عندما تكون صلاة الفجر في الساعة 5.16 صباحًا وصلاة المغرب في الساعة 6.29 مساءً، ستزداد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و13 دقيقة، وفي اليوم الأخير من الشهر، سيصوم من يصومون رمضان 13 ساعة و41 دقيقة.