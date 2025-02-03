رمضان في الإمارات: مواعيد الصيام والدوام وأسعار سالك
مع اقتراب شهر رمضان 2025، يستعد المسلمون في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة لشهر من العبادة والتأمل الذاتي. ومع اقتراب الشهر الفضيل، يبدأ الروتين اليومي في التغير - حيث يتم تعديل ساعات العمل والمدرسة، وتتباطأ وتيرة الحياة، مما يخلق جواً من الصلاة والمجتمع والعطاء.
وخلال شهر رمضان، سيتوقف المسلمون المتدينون في الإمارات العربية المتحدة عن الأكل والشرب من الفجر إلى الغسق. وستقام صلوات خاصة في الليل تسمى صلاة التراويح في المساجد في جميع أنحاء البلاد. وخلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، ستستمر صلاة قيام الليل طوال الليل.
متى يبدأ شهر رمضان 2025؟
تم رصد هلال شهر شعبان، الشهر الهجري الذي يسبق شهر رمضان، يوم الخميس 31 يناير. ووفقًا للتقويم الهجري الذي نشرته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فمن المرجح أن يبدأ شهر رمضان في الأول من مارس هذا العام. ومع ذلك، فإن تاريخ البداية الدقيق سيكون رهناً برؤية الهلال.
وتتراوح درجات الحرارة خلال شهر مارس عادة بين 21 درجة مئوية و28 درجة مئوية، بمتوسط 24 درجة مئوية. وستسهل درجات الحرارة المنخفضة على الصائمين الصيام.
ساعات الصيام
ومن المتوقع أن يبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 12 ساعة و58 دقيقة، وبحلول اليوم الحادي عشر من رمضان، عندما تكون صلاة الفجر في الساعة 5.16 صباحًا وصلاة المغرب في الساعة 6.29 مساءً، ستزداد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و13 دقيقة، وفي اليوم الأخير من الشهر، سيصوم من يصومون رمضان 13 ساعة و41 دقيقة.
وستكون ساعات الصيام في عام 2025 أقل مقارنة بعام 2024، ففي العام الماضي تراوحت ساعات الصيام من 13 ساعة و16 دقيقة إلى ما يقرب من 14 ساعة.
مواعيد المدرسة والعمل
ويتم تقليص ساعات الدوام المدرسي والعملي خلال الشهر. وعادة ما يتم تقليص ساعات الدوام المدرسي بساعتين. كما تقوم المكاتب الحكومية وشركات القطاع الخاص بتغيير ساعات عملها.
ويبدأ شهر رمضان هذا العام بعد أسابيع قليلة من عطلة منتصف الفصل الدراسي في العديد من المدارس. ويتزامن الشهر مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي للمدارس الدولية والامتحانات النهائية للمدارس الهندية، والتي عادة ما تكون مقررة بين شهري فبراير ومارس. وقد أعادت بعض المدارس جدولة الامتحانات بينما ألغتها مدارس أخرى.
أسعار سالك
وستطبق التعرفة الديناميكية لبوابات التعرفة المرورية في أوقات مختلفة خلال شهر رمضان، حيث سيتم تطبيق التعرفة خلال ساعات الذروة بواقع 6 دراهم لكل مرة تمر فيها مركبة تحت بوابة التعرفة المرورية من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً خلال أيام الأسبوع، و4 دراهم خلال ساعات غير الذروة من الساعة 7 صباحاً وحتى 9 صباحاً، ومن الساعة 5 مساءً وحتى 2 صباحاً في اليوم التالي، وستكون التعرفة مجانية بين الساعة 2 صباحاً وحتى 7 صباحاً من الإثنين إلى السبت خلال شهر رمضان.
وستكون رسوم سالك 4 دراهم طوال اليوم من الساعة 7 صباحاً حتى 2 صباحاً أيام الأحد (باستثناء أيام العطل الرسمية والمناسبات الكبرى)؛ ومجاناً من الساعة 2 صباحاً حتى 7 صباحاً.
كما سيتم تعديل مواعيد المواقف المدفوعة خلال الشهر. ومن المتوقع تطبيق سياسة التعرفة المتغيرة للمواقف هذا العام بحلول نهاية مارس 2025، أي أقرب إلى عطلة عيد الفطر. وتحدد السياسة الرسوم بواقع 6 دراهم للساعة للمواقف المميزة و4 دراهم للساعة للمواقف العامة الأخرى المدفوعة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية. وستظل التعرفة دون تغيير خلال ساعات الذروة وستكون مواقف السيارات مجانية في الليل، من الساعة 10 مساءً إلى 8 صباحًا، وطوال اليوم أيام الأحد.
إجازة العيد
اعتمادًا على بداية شهر رمضان ومدى استمراره، قد يصادف عيد الفطر يوم 30 مارس أو 31 مارس أو 1 أبريل. إذا صادف العيد يوم 1 أبريل، فقد يمنح ذلك سكان الإمارات العربية المتحدة ما يصل إلى ستة أيام من العطلات مع عطلة نهاية الأسبوع. عادة ما تكون عطلات العيد من 30 رمضان إلى 3 شوال.
مدفع رمضان
يعد شهر رمضان من الأوقات التي تستضيف فيها مدن الإمارات العربية المتحدة فعاليات وبرامج خاصة للاحتفال بهذا الحدث. حيث سيتم نشر المدافع الرمضانية في جميع أنحاء البلاد، وإطلاقها للإشارة إلى صلاة المغرب عندما يفطر المسلمون. كما سيتم إنشاء خيام إفطار وسحور خاصة في أماكن مختلفة تقدم تجربة طعام فريدة من نوعها للمقيمين والزوار على حد سواء.
كما ستضفي أسواق رمضان أجواءً مفعمة بالحيوية والبهجة خلال الشهر الفضيل. فقد أطلقت بلدية دبي أول سوق من هذا النوع لهذا الموسم في 25 يناير/كانون الثاني في ساحة البلدية القديمة في السوق الكبير في ديرة. ومن المقرر أن يستمر السوق حتى 22 فبراير/شباط، وسيضم أكشاكاً وورش عمل وعروضاً ترفيهية حية وأنشطة.
كما تحرص العديد من الأسر على الاحتفال بـ "حق الليلة" في الأيام التي تسبق الشهر الفضيل. وهو تقليد إماراتي يتم الاحتفال به في الخامس عشر من شعبان، حيث يتنقل الأطفال من منزل إلى آخر حيث يتم إهداؤهم الحلوى والمكسرات والألعاب والهدايا.