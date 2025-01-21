رمضان في الإمارات: ساعات عمل مخفضة وإجازات مدرسية ومواقف مجانية
[ملاحظة المحرر: هذه المقالة، التي نُشرت في الأصل في فبراير 2024، تُعاد مشاركتها مع استعداد المسلمين لاستقبال شهر رمضان، المقرر أن يبدأ في الأول من مارس من هذا العام]
في شهر رمضان المبارك، يسود الطابع الروحي وتصبح وتيرة الحياة أكثر هدوءاً في مختلف أنحاء الإمارات. ومع اقتراب شهر الصيام، تتردد التهاني بـ 'رمضان مبارك'، التي تعني 'رمضان سعيد' أو 'مبارك' في أنحاء الإمارات.
ويختلف الروتين اليومي من ساعات العمل إلى جداول المدارس وساعات مواقف السيارات المدفوعة، هناك العديد من جوانب الحياة التي تتغير خلال الشهر الفضيل.
وبحسب التقويم الهجري الذي نشرته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فإن شهر رمضان سيبدأ في شهر مارس/آذار المقبل.
مواعيد العمل
ينطبق تخفيض ساعات العمل على الموظفين الصائمين وغير الصائمين على حد سواء. ويساعد هذا الموظفين على أن يكونوا جزءاً من الأنشطة الدينية والممارسات الثقافية لهذا الشهر. وعادة ما تعلن حكومة الإمارات العربية المتحدة عن تخفيض ساعات العمل لكل من القطاعين العام والخاص. وفي حين تتطلب بعض الوظائف ساعات عمل أطول، فإن معظم الموظفين في القطاع الخاص يستمتعون بتخفيض ساعتين في يوم عملهم. وغالباً ما تغلق المكاتب الحكومية مبكراً، مع تقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام إلى ست ساعات بدلاً من ثماني ساعات المعتادة.
جدول المدرسة
يتم تقليص أيام الدراسة عادة إلى خمس ساعات يومياً. ومع ذلك، في هذا العام، ستغلق معظم المدارس أبوابها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الكريم. وستغلق المؤسسات أبوابها إما خلال عطلة الربيع أو عطلة نهاية الفصل الدراسي خلال هذه الفترة.
مواقف السيارات
تعدل ساعات العمل بمواقف السيارات المدفوعة خلال شهر رمضان، وسيتم الإعلان عن هذه الساعات مع اقتراب الشهر الفضيل. وفي العام الماضي، طبقت دبي رسوماً من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً؛ ومن الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل من الاثنين إلى السبت - مما يمنح السكان مواقف سيارات مجانية لمدة ساعتين في أيام الأسبوع. وطبقت الشارقة رسوماً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل من السبت إلى الخميس.
المطاعم والمقاهي
تظل الأمور كالمعتاد في معظم المطاعم في دبي. ووفقاً لموقع "فيزت دبي"، في حين لا يوجد شرط يفرض على غير المسلمين تجنب الأكل والشرب في الأماكن العامة أثناء النهار، إلا أنه "قد يختار المرء القيام بذلك احتراماً للصائمين".
وجبات الإفطار
يكتسب الإفطار أهمية كبيرة خلال شهر رمضان، حيث يمثل وجبة الإفطار التي تنهي صيام اليوم بعد أذان المغرب. وعادة ما يكون الإفطار وقتاً لتجمع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بوجبة خاصة. وتقدم العديد من الفنادق والمطاعم في دبي وجبات إفطار خاصة لتلبية هذه المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم العديد من المطاعم عروضاً وخصومات على وجبات الإفطار.
صلاة التراويح
بفضل ساعات العمل المخففة والمريحة، يتمكن المسلمون الصائمون من أداء معظم صلواتهم الخمس اليومية في المساجد. وعادة ما تكون أماكن العبادة ممتلئة، وخاصة أثناء صلاة التراويح والتي تُقام بعد العشاء.