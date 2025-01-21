رمضان في الإمارات: ساعات عمل مخفضة وإجازات مدرسية ومواقف مجانية

ينطبق تخفيض ساعات العمل على الموظفين الصائمين وغير الصائمين على حد سواء. ويساعد هذا الموظفين على أن يكونوا جزءاً من الأنشطة الدينية والممارسات الثقافية لهذا الشهر. وعادة ما تعلن حكومة الإمارات العربية المتحدة عن تخفيض ساعات العمل لكل من القطاعين العام والخاص. وفي حين تتطلب بعض الوظائف ساعات عمل أطول، فإن معظم الموظفين في القطاع الخاص يستمتعون بتخفيض ساعتين في يوم عملهم. وغالباً ما تغلق المكاتب الحكومية مبكراً، مع تقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام إلى ست ساعات بدلاً من ثماني ساعات المعتادة.