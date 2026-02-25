رمضان دبي : دليل العادات والتقاليد والخدمات في المدينة

مع بدء شهر رمضان، تطفو على السطح أسئلة حول الحياة اليومية في دبي — من تناول الطعام خلال النهار إلى الترفيه، وقواعد اللباس وتجارب الزوار — بين المقيمين والسياح على حد سواء. جمعت صحيفة الخليج تايمز قائمة بأكثر الاستفسارات شيوعًا التي يطرحها الناس كل عام حول التغييرات التي تطرأ خلال الشهر الفضيل، إن وجدت. إليك ما يجب معرفته عن تناول الطعام والمعالم السياحية والتجارب الثقافية والآداب العامة خلال شهر رمضان في جميع أنحاء المدينة.

هل يمكن لغير المسلمين تناول الطعام أو الشراب علنًا خلال شهر رمضان في دبي؟

تظل دبي مفتوحة كالمعتاد خلال شهر رمضان، ولا يُتوقع من الزوار وغير المسلمين الصيام. يمتنع المسلمون الصائمون عن الأكل والشرب بين الفجر وغروب الشمس؛ ومع ذلك، لا توجد قيود على الأكل والشرب علنًا لأولئك الذين لا يصومون. كبادرة مجاملة خلال الشهر الفضيل، يختار البعض أن يكونوا واعين ومراعين في الأماكن العامة تجاه أولئك الذين يصومون.

هل توجد إرشادات محددة للزي خلال شهر رمضان للمقيمين والزوار؟

على الرغم من أن دبي لا تفرض لوائح صارمة لقواعد اللباس على مدار العام، إلا أنه يُنصح بارتداء ملابس مناسبة للمكان والمناسبة، خاصة خلال شهر رمضان. في المناطق الثقافية والتراثية، تكون الملابس الفضفاضة التي تغطي الكتفين والركبتين هي الأنسب. عند زيارة المساجد، يجب على الرجال والنساء على حد سواء ارتداء ملابس محتشمة تغطي الذراعين والساقين، وقد يُطلب من النساء ارتداء غطاء للرأس، لذا يُنصح بحمل واحد. تظل ملابس السباحة مقبولة في حمامات السباحة والشواطئ الفندقية.

غالبًا ما تتميز خيام رمضان وتجمعات الإفطار والسحور بأنماط إقليمية أنيقة، بما في ذلك القفاطين والعبايات والملابس الخارجية الخفيفة المناسبة للموسم. بالنسبة للزوار، يمثل الشهر أيضًا فرصة للانخراط بشكل أعمق في التقاليد المحلية، بما في ذلك استكشاف الأسواق حيث تتوفر الملابس التقليدية مثل الكندورة والعبايات المطرزة على نطاق واسع.

هل تفتح المطاعم والمقاهي أبوابها خلال النهار في رمضان؟

نعم. تستمر المطاعم ومناطق تناول الطعام في العمل بشكل طبيعي خلال النهار. إنه “عمل كالمعتاد” للمطاعم ومنافذ الطعام، حيث يختار البعض تعديل ساعات عملهم وافتتاحهم وإغلاقهم للتكيف مع الطلب.

التفاصيل:

● تقدم العديد من المطاعم والمقاهي في المدينة وجبات الإفطار والغداء خلال النهار

● يمكن للزوار أن يطلبوا من موظف الاستقبال في فندقهم توصيات بشأن المطاعم القريبة أو التحقق من موقع VisitDubai.com

● غالبًا ما تمتد ساعات العمل إلى ما بعد منتصف الليل لتلبية احتياجات أولئك الذين يتواصلون اجتماعيًا مع العائلات والأصدقاء بعد الإفطار اليومي

● لا يزال بإمكان الزوار الذين يرغبون في الاستمتاع بوجبات الغداء المتأخرة في عطلة نهاية الأسبوع في دبي’ أو زيارة مناطق جذب مختلفة في جميع أنحاء المدينة القيام بذلك

هل تفتح الصالات الرياضية والشواطئ وحمامات السباحة الفندقية خلال ساعات الصيام؟

يمكن لجميع الشواطئ وحمامات السباحة الفندقية والصالات الرياضية أن تظل مفتوحة ومتاحة خلال شهر رمضان، بما في ذلك خلال ساعات الصيام.

الشواطئ:

● تتوفر الشواطئ العامة مثل شاطئ كايت، وحديقة شاطئ الممزر، وشاطئ جميرا العام.

● تقدم العديد من الفنادق والمنتجعات إمكانية الوصول إلى الشاطئ وحمامات السباحة، مثل فور سيزونز ريزورت دبي في شاطئ جميرا، وأتلانتس النخلة، ونيكي بيتش ريزورت آند سبا دبي.

الصالات الرياضية واللياقة البدنية:

● يتم تشجيع الصالات الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية خلال شهر رمضان.

● تتميز الفنادق بمراكز لياقة بدنية تظل عاملة.

حمامات السباحة الفندقية:

● تظل حمامات السباحة الفندقية متاحة للضيوف طوال اليوم.

● تستمر نوادي الشاطئ التي تحتوي على حمامات سباحة في العمل خلال شهر رمضان.

هل تعمل مراكز التسوق والمعالم السياحية بساعات عملها المعتادة خلال شهر رمضان؟

نعم، يمكن لمراكز التسوق والمعالم السياحية في دبي’ أن تعمل كالمعتاد، بل إن العديد منها يمدد ساعات عمله خلال شهر رمضان.

تكون الأمسيات حيوية بشكل خاص، حيث تتجمع العائلات والأصدقاء لتناول الإفطار والاستمتاع بالأنشطة الاحتفالية.

هل يمكن تشغيل الموسيقى في الأماكن العامة خلال شهر رمضان؟

يستمر الترفيه الحي، بما في ذلك الموسيقى، خلال شهر رمضان، خاصة في الأمسيات وفي فعاليات رمضان الخاصة. يكون الجو أكثر استرخاءً وروحانية خلال النهار، مع أمسيات أكثر حيوية.

هل تتأثر الفعاليات الترفيهية خلال الشهر الفضيل؟

تستمر الفعاليات الترفيهية خلال شهر رمضان كجزء من احتفالات “رمضان في دبي”. وتشمل هذه الفعاليات: