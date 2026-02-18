رمضان الإمارات: 66 مسجداً جديداً ..استضافة 20 عالماً ومبادرات خضراء

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن استعدادات شاملة لشهر رمضان 2026، بما في ذلك افتتاح 66 مسجدًا جديدًا، واستضافة 20 عالمًا دوليًا، ومبادرات وطنية تركز على الأسرة تحت شعار 'عام الأسرة' في الإمارات.

خلال أول إحاطة إعلامية للهيئة هذا العام، قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، إن تطوير المساجد يظل أولوية قصوى، خاصة في المناطق السكنية الحديثة.

وأكد أن المساجد الجديدة تُبنى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سهولة الوصول للمصلين. وقد تم افتتاح مساجد تحمل أسماء الإمارات السبع تماشياً مع توجيهات رئيس الدولة، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 54 للدولة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.

في الفترة المقبلة، من المتوقع افتتاح 66 مسجدًا جديدًا، مجهزة بالكامل بجميع المرافق.

كجزء من الجهود البيئية، تم زراعة حوالي 12,500 شتلة في 224 مسجدًا خلال المرحلة الأولى من حملة 'لنزرع مساجدنا'، مما يعزز الاستدامة جنبًا إلى جنب مع التنمية الروحية.