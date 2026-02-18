رمضان الإمارات: 66 مسجداً جديداً ..استضافة 20 عالماً ومبادرات خضراء

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن استعدادات شاملة لشهر رمضان 2026، بما في ذلك افتتاح 66 مسجدًا جديدًا، واستضافة 20 عالمًا دوليًا، ومبادرات وطنية تركز على الأسرة تحت شعار 'عام الأسرة' في الإمارات.
خلال أول إحاطة إعلامية للهيئة هذا العام، قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، إن تطوير المساجد يظل أولوية قصوى، خاصة في المناطق السكنية الحديثة.
وأكد أن المساجد الجديدة تُبنى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سهولة الوصول للمصلين. وقد تم افتتاح مساجد تحمل أسماء الإمارات السبع تماشياً مع توجيهات رئيس الدولة، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 54 للدولة.
في الفترة المقبلة، من المتوقع افتتاح 66 مسجدًا جديدًا، مجهزة بالكامل بجميع المرافق.
كجزء من الجهود البيئية، تم زراعة حوالي 12,500 شتلة في 224 مسجدًا خلال المرحلة الأولى من حملة 'لنزرع مساجدنا'، مما يعزز الاستدامة جنبًا إلى جنب مع التنمية الروحية.
شدد الدرعي على أهمية الاعتدال خلال صلاة التراويح، وحث الأئمة على مراعاة ظروف المصلين، وتجسيد حسن السلوك، ونشر السكينة، وعكس قيم المجتمع الإماراتي.
كما دعا رواد المساجد إلى احترام قدسية المساجد، والالتزام بأنظمة وقوف السيارات، وتجنب إعاقة الطرق بالقرب من مصليات الصلاة، والامتناع عن حضور صلاة الجماعة في حال المرض لمنع إلحاق الضرر بالآخرين.
تحت رعاية رئيس دولة الإمارات، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تستضيف دولة الإمارات نحو 20 عالماً من مصر وعمان والبحرين والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان وإندونيسيا وكازاخستان والهند وباكستان وبنغلاديش.
ستشرف الهيئة على تنظيم برامجهم الرمضانية التي ستمتد عبر الإمارات السبع.
“يأتي رمضان هذا العام ونحن نحتفي بمبادرة ‘عام الأسرة’ التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله،” قال الدرعي.
“لقد صممت الهيئة خطتها الرمضانية مع مراعاة قوية لقيم الأسرة والمجتمع، من خلال برامج ومبادرات تشمل جميع مكونات الأسرة الإماراتية. لقد قمنا بتعبئة أفضل الأدوات التكنولوجية والرقمية والموارد البشرية المؤهلة، بالتعاون مع الشركاء الاتحاديين والمحليين.”
أكد الدرعي أن الخطط التي تم الكشف عنها هي نتيجة أشهر من التحضير.
شملت الاستعدادات تأهيل الكوادر البشرية، وتطوير مرافق المساجد، وضمان الجاهزية التشغيلية بدعم من قيادة دولة الإمارات’.
على الصعيد التعليمي، تم تقديم أكثر من 260 ألف درس توعوي وتعليمي خلال العام الماضي. ركز برنامج 'بالحكمة' في شعبان على فضائل رمضان وآداب الصيام، بينما خصصت عدة خطب جمعة استعداداً للشهر الفضيل.
بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء، نفذت الهيئة أيضاً النسخة الثانية من برنامجها للإثراء العلمي للأئمة والخطباء، لتعزيز معرفتهم الفقهية بأحكام الصيام.
أكد رئيس الهيئة أن استعدادات رمضان هذا العام تعكس رؤية شاملة تجمع بين توسعة المساجد، والمشاركة العلمية، والاستدامة البيئية، والانضباط المجتمعي، والتماسك الأسري.
