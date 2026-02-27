رمضان الإمارات.. 3 مهرجانات مجانية تجمع العائلات بين دبي والشارقة

يمكن لسكان وزوار دولة الإمارات الاستمتاع بالأجواء الروحانية والثقافية لشهر رمضان المبارك لعام 2026، من خلال مجموعة من الفعاليات المجانية التي تقام في مختلف أنحاء الدولة.

فمن المهرجان الرمضاني في "مكتبة محمد بن راشد" الشهيرة في دبي، إلى الاحتفالات الثقافية الأولى من نوعها في "حصن الذيد" التاريخي بالشارقة، تتوفر خيارات عديدة للعائلات للاستمتاع دون إنفاق درهم واحد:

"ليالي رمضان على الخور"

في دبي، تستضيف مكتبة محمد بن راشد فعالية "ليالي رمضان على الخور" في الفترة من 2 مارس وحتى 7 مارس. تقام الفعالية كجزء من مبادرة "موسم الجمعة" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتحتفي الفعالية المجانية بالروابط العائلية من خلال مزيج من الثقافة والطعام والتقاليد.

ويمكن للزوار استكشاف "سوق رمضان" الصاخب الذي يضم أكثر من 30 علامة تجارية محلية، و"شارع طعام" مخصص يضم طهياً إماراتياً حياً. ويوفر الموقع المطل على الواجهة البحرية خلفية مثالية للأمسيات الشعرية وعروض العود الحية، في حين تقدم المناقشات الثقافية والورش الإبداعية — من صنع المسبحة الخاصة بك إلى الرسم على الأكواب — تجارب تفاعلية لجميع الأعمار.

"حصن الذيد"

وفي الوقت نفسه، تحتفي الشارقة بالشهر الفضيل من خلال "مهرجان الذيد الرمضاني" الأول من نوعه. ويستمر الحدث من 26 فبراير حتى 11 مارس في "حصن الذيد" التاريخي، ويهدف إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي الغني للإمارة.

المهرجان الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة التراثية، والعروض الترفيهية، والمسابقات المخصصة للأطفال. كما يضم سوقاً لدعم المزارعين ورواد الأعمال المحليين. ويفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى منتصف الليل، مع بقاء أكشاك المأكولات والمشروبات مفتوحة حتى الساعة 2:30 صباحاً، مما يوفر تجربة ثقافية فريدة لسكان وزوار المنطقة الوسطى.

"قلب الشارقة"

وفي الشارقة أيضاً، أطلق معهد الشارقة للتراث فعالياته السنوية "ليالي الشارقة التراثية" في ساحة السور بقلب المدينة. ويستمر الحدث من 26 فبراير إلى 23 مارس، ويعد واحداً من أقدم البرامج الثقافية المجانية في الشهر الفضيل، حيث يجذب السكان والزوار والسياح إلى احتفال حي بالهوية الإماراتية.

يتميز البرنامج بالثراء والتنوع، حيث يجمع بين الفنون الشعبية، والعروض التراثية، والمقاهي الرمضانية، إلى جانب أكشاك الحرف اليدوية والكتب. ويمكن للعائلات الاستمتاع بمسرح العرائس، ومنطقة الألعاب العائلية، و"مسحراتي" رمضان التقليدي، في حين يضفي "المطبخ الرمضاني" المخصص وركن "حكايات الراوي" الشهير مزيداً من الأجواء الاحتفالية.

كما تتوفر ورش عمل ثقافية ومحاضرات تستعرض موضوعات مثل "رمضان في الذاكرة الجمعية الإماراتية" و"يوم زايد للعمل الإنساني"، مما يضيف بعداً تعليمياً هادفاً للتجربة.