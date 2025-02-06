رمضان الإمارات: تجميد الأسعار وتخفيضات تصل إلى 70%

وأطلقت تعاونية الاتحاد، التي تتخذ من دبي مقراً لها، حملتها الرمضانية لعام 2025 اليوم الخميس، وذلك تماشياً مع مبادرة "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم التعاونية خصومات تصل إلى 60% على أكثر من 5000 منتج غذائي وغير غذائي، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو في متاجرها التقليدية، خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي إن الحملة التي بدأت في فبراير الماضي ستتضمن 12 عرضاً ترويجياً تقدم منتجات بأسعار تنافسية.