رمضان الإمارات: تجميد الأسعار وتخفيضات تصل إلى 70%
مع اقتراب شهر رمضان المبارك بعد أقل من 30 يوماً، تطلق محلات التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة مبيعات وخصومات تصل إلى 70% تحسباً لازدياد عمليات الشراء.
وقال الخبراء إن المبيعات عادة ما تشهد انتعاشاً كبيراً خلال شهر رمضان، حيث يختار العديد من السكان شراء المنتجات باهظة الثمن للاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة التي يتم تقديمها في هذه الفترة. كما أن العديد من المتسوقين يميلون إلى إنفاق المزيد خلال هذا الشهر، خاصة مع تزايد التجمعات الاجتماعية والعائلية خلال شهر العطاء، مما يزيد من حجم المبيعات في الأسواق.
وأعلنت كبرى شركات التجزئة في الإمارات العربية المتحدة - مثل محلات السوبر ماركت وشركات الأثاث المنزلي وتجار التجزئة للإلكترونيات وموزعي السيارات - عن خصومات هائلة.
وبناء على رؤية الهلال فمن المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل يوم الأول من مارس/آذار المقبل.
تجميد الأسعار وخصومات كبيرة
وأطلقت تعاونية الاتحاد، التي تتخذ من دبي مقراً لها، حملتها الرمضانية لعام 2025 اليوم الخميس، وذلك تماشياً مع مبادرة "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم التعاونية خصومات تصل إلى 60% على أكثر من 5000 منتج غذائي وغير غذائي، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو في متاجرها التقليدية، خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي إن الحملة التي بدأت في فبراير الماضي ستتضمن 12 عرضاً ترويجياً تقدم منتجات بأسعار تنافسية.
وستحافظ الشركة على أسعار أكثر من 200 سلعة أساسية ثابتة، بما في ذلك الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة وغيرها من السلع عالية الطلب في رمضان.
كما سيعمل البرنامج على دعم الزراعة المحلية من خلال الشراكة مع أكثر من 42 مزرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتزويدها بالمنتجات الطازجة والعضوية.
وقال "فيكاس تشادا"، الرئيس التنفيذي لشركة جمبو للإلكترونيات، إن العملاء يمكنهم توقع صفقات جذابة وعروض استبدال عبر فئات متعددة من المنتجات خلال شهر رمضان.
وأضاف تشادا: "نهدف إلى جعل التسوق سهلاً ومجزياً لعملائنا خلال هذا الموسم الخاص. كما سنقدم خصومات تصل إلى 50% خلال شهر رمضان على جميع فئات الأجهزة الإلكترونية.
وأضاف أن شهر رمضان يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا، فإننا نركز على تقديم بعض العروض الترويجية الأكثر جاذبية وصفقات الاستبدال خلال هذا الشهر.
المتسوقون ينتظرون رمضان
وأضاف تشادا أن شهر رمضان هو الوقت الذي تقوم فيه العديد من الأسر بتحديث أجهزتها الإلكترونية والأجهزة المنزلية. وأوضح قائلاً: "لقد لاحظنا أن العملاء يستغلون هذه الفرصة للاستثمار في مشتريات عالية القيمة تعزز أسلوب حياتهم وراحتهم".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جامبو: "تتمتع هذه الأجهزة [الكبيرة] بعمر افتراضي طويل، لذا ينتظر العملاء غالباً عروض رمضان للترقية. ومع التقدم المستمر في التكنولوجيا - الميزات الذكية، وكفاءة الطاقة الأفضل، والراحة - فهذا هو الوقت المثالي للعائلات لإجراء تلك المشتريات الكبيرة"، مضيفاً أنهم يتوقعون نمواً مزدوجاً في المبيعات هذا العام.
وقال "مقداد بابهراوالا"، الرئيس التنفيذي لشركة ويسترن للأثاث، إن نفس الاتجاه يمكن ملاحظته بالنسبة لمشتريات الأثاث.
وقال بابهراوالا: "ترتبط هذه الفترة (شهر رمضان) تقليدياً بتحسينات وتجديدات المنازل، حيث تقوم الأسر بإعداد أماكن معيشتها للتجمعات والاحتفالات. إن توقع الخصومات الكبيرة يحفز العملاء على التخطيط لمشترياتهم حول شهر رمضان، مما يضمن حصولهم على أفضل قيمة للأثاث الفاخر".
"نحن نقدم خصومات تصل إلى 70% على منتجات مختارة، حيث يقع حوالي 10% من مخزوننا ضمن هذه الفئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً كبيراً من مخزوننا - حوالي 20% - سيكون متاحاً بخصومات تتراوح بين 40 إلى 60%."
تسجل شركة ويسترن للأثاث ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة خلال شهر رمضان.
وأضاف بابهراوالا: "يعود هذا الارتفاع إلى الأجواء الاحتفالية والخصومات الجذابة التي نقدمها. ويستغل العملاء هذه الفترة للاستثمار في الأثاث عالي الجودة، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أداء المبيعات بشكل عام".
وللاستفادة من الطلب القوي، قدمت هوم بوكس أيضاً مجموعة رمضانية تقدم خصومات على مجموعة واسعة من العناصر.
قال أجاي أنطال، الرئيس التنفيذي لشركة هوم بوكس: "يعتبر شهر رمضان وقتاً للتأمل والتواصل والعطاء. ومن خلال حملتنا، نكرم جوهر الموسم مع تقديم تصميمات حديثة ترتقي بكل منزل. تم تصميم مجموعة رمضان الخاصة بنا لتحويل مساحات المعيشة إلى ملاذات هادئة وجميلة، مع توفير تجربة تسوق خالية من المتاعب".