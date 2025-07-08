ركض في قلب الصحراء: سباق الـ250 كيلومتر يغير حياة عداء مقيم بأبوظبي

في أول مرة ركض فيها عمار صباح مسافة 250 كيلومترًا عبر الصحراء الكبرى، لم يفعل ذلك من أجل المجد، بل لأنه بدا ممتعًا. يقول العدّاء المقيم في أبوظبي: "أعشق الصحراء وأعشق التخييم. لذا، عندما سمعتُ عن ماراثون الرمال - 250 كيلومترًا، معتمدًا على نفسي، وأنام في خيام، وأحمل كل شيء على ظهري - فكرتُ: لمَ لا؟"

منذ ذلك الحين، تحوّل هذا التساؤل العفوي إلى تسعة سباقات في أصعب سباق جري في العالم، مع اقتراب السباق العاشر. الآن، في السابعة والخمسين من عمره، يتحدث صباح عن الجري كما يتحدث الآخرون عن التأمل - أو الدين. في الواقع، قرّبه الجري من الحياة والموت أكثر مما كان يتخيل. يقول: "لقد أنقذ حياتي. مرتين".

الركض في الفراغ - وإيجاد الوضوح

ماراثون الرمال ليس سباقًا عاديًا. يُقام في المغرب، وهو سباق ماراثون فائق السرعة لمدة أسبوع عبر كثبان رملية ودرجات حرارة شديدة الحرارة، حيث يحمل المتسابقون طعامهم ومعداتهم الخاصة. يقول صباح: "ستحصلون على محطات مياه. هذا كل شيء. أما باقي المعدات - كيس النوم، الطعام، معدات السلامة - فتحملونها على ظهوركم. إنه ليس تحديًا جسديًا فحسب، بل عقليًا وعاطفيًا وروحيًا".

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خلال المراحل الأطول، غالبًا ما ينزلق إلى حالة من الغيبوبة. "يذهب عقلك إلى أماكن. لقد أجريتُ محادثاتٍ مطولة مع أشخاصٍ رحلوا. والدتي المرحومة، وعمي. أحيانًا أشعر وكأنني أحلم وعيناي مفتوحتان." وفي هذه المرحلة أيضًا يكتب - ليس بقلم، بل في ذهنه. "أعشق الكتابة. تأتيني أفكارٌ شعريةٌ خلال جولاتي، وأفكارٌ تجاريةٌ أيضًا. تبدأ أساسيات العمل الفني بالتدفق. أتذكر بعضها، بينما يضيع بعضها الآخر في الرمال."

ارتفاعات صحراوية وانخفاضات قريبة من الموت

صباح ليس مدفوعًا بالمنافسة. يقول: "لم أتدرب للفوز قط. كان هدفي مجرد الوصول إلى قائمة أفضل 150 لاعبًا. كان أفضل رقم لي هو 242 من أصل 1200. وكنت سعيدًا للغاية." لكن حتى مع خوضه سباقًا تلو الآخر - عُمان، الأردن، المغرب - بدأ شيء ما يشعر به. يقول: "في عام ٢٠١٦، لم أكن أتحسن. فكرتُ، حسنًا، ربما كان السبب هو التقدم في السن. ربما كان السبب تمزق الرباط الصليبي الأمامي. لم أكن أسرع فحسب." ثم جاء ماراثون المرموم ألترا ماراثون في دبي - لمسافة 250 كيلومترًا أخرى. لم يكن صباح يخطط للمشاركة، لكن المنظم تواصل معي مباشرةً. "قال: كيف لا ندعو صاحب أكبر عدد من سباقات الألترا ماراثون الصحراوية في الإمارات؟ فوافقت."

تطلب الدخول موافقة طبيب قلب. لم يكن صباح قلقًا. "لقد شاركتُ للتو في سباق ١٠٠ كيلومتر في الأردن. كنتُ أشعر أنني بخير." لكن أثناء الفحص، توقف الطبيب. كان هناك خطب ما. قال لي: "لا أظن أنني أستطيع تركك تهرب". لاحقًا، اكتشفنا أنني أعاني من انسداد بنسبة تزيد عن 90% في أحد الشرايين الرئيسية. كنت على بُعد نبضة قلب من الانهيار. خضع لعملية جراحية عاجلة. "تحولت من "لياقة بدنية" إلى كدتُ أموت فجأةً. وكان ذلك لأنني اشتركتُ في سباق. وهكذا أنقذني الجري في المرة الأولى."

التدريب على العواصف الرملية وحدود المدينة

بالنسبة لصباح، لم يكن التدريب يومًا مرتبطًا بساعات طويلة. "الجري اليومي قصير. لا يتجاوز أبدًا 10 كيلومترات. في عطلات نهاية الأسبوع، نجري مسافة أطول - ربما 30 كيلومترًا. وقبل أي سباق كبير، كنا نقيم معسكرًا صحراويًا لمدة خمسة أيام: نركض صباحًا، ثم نستريح، ثم نركض مجددًا عند غروب الشمس." عندما انتقل إلى دبي عام 2014، كان يسكن بالقرب من المرموم ويتدرب بين اجتماعات المكتب. "كنت أقضي 45 دقيقة في الرمال، ثم أعود إلى العمل."

يقيم الآن في أبوظبي، ويقود سيارته إلى منطقة الوثبة الجبلية الاصطناعية للجري. "لا يزال بإمكانك العثور على تلك الرمال الكثيفة الجميلة، أو الحصى، أو الصعود. يُدرّب عقلك أكثر من ساقيك." ومع ذلك، يُقرّ بأنه بالغ أحيانًا في الجري. "في بعض السنوات، كنت أشارك في سباقين أو ثلاثة من هذه السباقات في موسم واحد. أتذكر أنني ركضت في عُمان، ثم في المغرب بعد ثلاثة أسابيع. لم تكن فكرة جيدة."

الخوف الثاني - الصمام الذي أوقف كل شيء تقريبًا

بعد سنوات من جراحته الأولى، بدأ صباح يشعر بنفس التدهور. "لم أكن أسرع. عاد التعب. شعرتُ بشيءٍ ما غير طبيعي". أكد رأيٌ ثانٍ ذلك: الدعامة السابقة كانت سليمة، لكن صمامه الأبهري كان متكلسًا. في النهاية، لم ينفتح إلا بنسبة 20 إلى 25% - وهو رقمٌ بعيدٌ جدًا عن احتياجات القلب.

في سبتمبر ٢٠٢٣، خضع لعملية قلب مفتوح لاستبدال الصمام. "قلتُ لطبيبي: هيا بنا. لا أريد أن أفقد أدائي تدريجيًا. دعونا نصلحه كما ينبغي." بعد عام - تقريبًا في نفس اليوم - عاد إلى الأردن، ليشارك في سباق درب لمسافة ٢٥٠ كيلومترًا عبر البتراء ووادي رم. "لم يكن أفضل أداء لي. كنت لا أزال في مركز إعادة التأهيل. لكن عاطفيًا؟ كان كل شيء. الحنين. الصمت. الناس يسألون: "أين كنتَ كل هذا الوقت؟" كان الأمر أشبه بالعودة إلى الوطن."