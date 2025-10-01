ركاب من دبي غاضبون بعد هبوط طائرة هندية في وجهة أخرى

في البداية، ظننا أن هناك خطبًا ما لأن الهبوط كان غير متوقع. بعد وصولنا إلى بنغالورو، كنا نأمل في الحصول على تحديثات، لكن لم تُقدم لنا أي معلومات دقيقة. بقي الجميع منتظرين، ولم تكن هناك أي إرشادات حول المدة التي سنستغرقها للوصول إلى وجهتنا.