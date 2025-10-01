ركاب من دبي غاضبون بعد هبوط طائرة هندية في وجهة أخرى

قال ركاب على متن رحلة طيران الهند إكسبريس رقم IX-814، المتجهة من دبي إلى مانجالورو في 27 سبتمبر، إنهم واجهوا ساعات طويلة من الانتظار بعد تحويل الرحلة إلى بنجالورو بدلاً من وجهتها المقررة.
أفاد مسافرون أن هذه هي ثاني حادثة من نوعها تواجهها شركة الطيران خلال أسبوعين. ففي 17 سبتمبر/أيلول، هبطت الرحلة رقم IX-832، التي غادرت دبي في موعدها، في بنغالورو بدلاً من مانغالورو.
وكان أحد الركاب، فواز، على متن الرحلة رقم IX-814 التي غادرت دبي في الموعد المحدد يوم 27 سبتمبر. وكان من المقرر أن تصل الرحلة بعد الظهر، لكنها هبطت في مطار كيمبيجودا الدولي في بنغالورو.
قال فواز: "تم تحويل مسار الرحلة، التي كان من المفترض أن تهبط في مانغالورو، إلى بنغالورو. ولم يُبلَّغ الركاب بشكل صحيح بسبب التحويل".
وأضاف أنه "بعد الهبوط، لم تتوفر أي معلومات واضحة حول متى أو كيف سيتم نقلنا إلى وجهتنا".
وبحسب قوله، انتظر الركاب على المدرج لساعات. وتأثرت العائلات التي لديها أطفال والمسافرون المسنون لعدم معرفتهم بترتيبات السفر.
وقال مسافر آخر يدعى رفيق إنه عندما هبطت الطائرة، اعتقد كثير من الناس أن هناك مشكلة ما.
في البداية، ظننا أن هناك خطبًا ما لأن الهبوط كان غير متوقع. بعد وصولنا إلى بنغالورو، كنا نأمل في الحصول على تحديثات، لكن لم تُقدم لنا أي معلومات دقيقة. بقي الجميع منتظرين، ولم تكن هناك أي إرشادات حول المدة التي سنستغرقها للوصول إلى وجهتنا.
وذكر أن الركاب واصلوا التوجه إلى الموظفين في المطار لكن لم يتم إعطاؤهم أي جدول زمني مؤكد.
لم يكن تحويل مسار الرحلة IX-814 في 27 سبتمبر هو الأول من نوعه. ففي 17 سبتمبر، قال سليم ك.، الذي كان مسافرًا على نفس المسار، إنه اضطر أيضًا للانتظار في بنغالورو قبل نقله.
وصلنا إلى بنغالورو صباحًا، لكن ترتيبات السفر تأخرت. انتظرنا في المطار لساعات، ولم نصل إلى وجهتنا إلا حوالي الساعة الخامسة مساءً. كان يومًا شاقًا للغاية، كما قال.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ركابًا يتبادلون عبارات مسيئة في مطار بنغالورو بعد هبوطهم. ويُظهر المقطع المسافرين وهم يسألون الموظفين عن التأخير ويطالبون بإجابات، مما زاد من الشكاوى المتزايدة بشأن التعامل مع مثل هذه التحويلات.
وقال متحدث باسم شركة طيران الهند إكسبريس لصحيفة خليج تايمز إن التحويل جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في مانجالورو.
في 27 سبتمبر 2025، وبسبب سوء الأحوال الجوية، تم تحويل مسار إحدى رحلاتنا المتجهة إلى مانغالورو إلى بنغالورو. وبعد تحسن الأحوال الجوية، انطلقت الرحلة إلى مانغالورو مع تأخير لاحق، وفقًا للمتحدث الرسمي.
"لقد قدمنا المرطبات لجميع الضيوف أثناء التأخير ونأسف للإزعاج الناجم عن ظروف خارجة عن إرادتنا."