ركاب طيران "الهند إكسبريس" عالقون "لساعات" في طريقهم إلى دبي

أفادت مصادر في مطار لكناو لصحيفة "خليج تايمز" أن الاضطراب نجم عن تأخر وصول الرحلة رقم IX-194، وهي رحلة قادمة من دبي إلى لكناو، لأكثر من 16 ساعة. وكانت الطائرة، المقرر إقلاعها من دبي صباح الأربعاء، قد أُجلت في الليلة السابقة بسبب عطل فني مُشتبه به تطلب فحوصات احترازية. ولم يُعثر في النهاية على أي عطل، إلا أن التأخير أعاق جدول رحلات الشركة.