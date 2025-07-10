ركاب طيران "الهند إكسبريس" عالقون "لساعات" في طريقهم إلى دبي

ظل الركاب على متن رحلة طيران الهند إكسبريس المتجهة إلى دبي عالقين لساعات في مطار لكناو يوم الأربعاء 9 يوليو، بعد تأخر رحلتهم لأكثر من ثماني ساعات، مما أجبر العديد منهم على الجلوس أو النوم على الأرض أثناء انتظارهم التحديثات.
الرحلة رقم IX-193، المقرر إقلاعها من لكناو الساعة 8:45 صباحًا بتوقيت الهند القياسي (7:15 صباحًا بتوقيت الإمارات)، أقلعت أخيرًا الساعة 5:11 مساءً، وكان من المتوقع وصولها إلى دبي حوالي الساعة 7:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وفقًا لبيانات متتبع الرحلات الجوية التي اطلعت عليها صحيفة خليج تايمز. وقد تسبب هذا التأخير الطويل في شعور الركاب بالإحباط والإرهاق، مع قلة الدعم والتواصل من شركة الطيران.
وكتب أمريت سينغ، أحد المسافرين، في منشور على موقع X، وشارك مقطع فيديو من منطقة الانتظار يظهر أشخاصًا مستلقين على الأرض أو جالسين على الأمتعة: "لا يوجد موظف واحد من شركة طيران الهند إكسبريس يساعد الركاب".
تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع شركة طيران الهند إكسبريس للتعليق. وكان من المتوقع صدور ردّ وقت النشر.
أفادت مصادر في مطار لكناو لصحيفة "خليج تايمز" أن الاضطراب نجم عن تأخر وصول الرحلة رقم IX-194، وهي رحلة قادمة من دبي إلى لكناو، لأكثر من 16 ساعة. وكانت الطائرة، المقرر إقلاعها من دبي صباح الأربعاء، قد أُجلت في الليلة السابقة بسبب عطل فني مُشتبه به تطلب فحوصات احترازية. ولم يُعثر في النهاية على أي عطل، إلا أن التأخير أعاق جدول رحلات الشركة.
يدعم هذا مقطع فيديو نشره مسافر آخر، محمد أعظم شيخ، وكتب على موقع X: "تأخرت رحلة طيران الهند إكسبريس رقم IX-194 المتجهة من دبي إلى لكناو لمدة 16 ساعة. والآن، بعد الصعود إلى الطائرة، أعلن الطيار عن وجود مشكلة فنية. الركاب ينتظرون منذ ساعات على المدرج".
وردت شركة الطيران على منشوره، واعتذرت عن الانقطاع وأشارت إلى "القيود التشغيلية" كسبب للتأخير.
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة الطيران لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع خط دبي-لكناو. ففي الشهر الماضي، أفادت صحيفة خليج تايمز أن شركة طيران الهند إكسبريس ألغت رحلتيها رقم IX-193 وIX-194 لثلاثة أيام متتالية، مما ترك الركاب عالقين في مأزق وبحثوا عن بدائل.
عُرض على العديد منهم استرداد الأموال أو إعادة الحجز على رحلات لاحقة، وهي خيارات لم تكن مناسبة للسفر الذي يتطلب وقتًا. وتساءل أحد المغتربين لصحيفة "خليج تايمز": "ماذا أفعل باسترداد الأموال بعد أن دفعتُ بالفعل ثمن الفنادق وحجزتُ مواعيدي؟"
وفي الأسبوع نفسه، ألغت شركة الطيران ما لا يقل عن 13 رحلة عبر طرق رئيسية بما في ذلك دلهي ومومباي وأبو ظبي والشارقة، مما أثار شكاوى بشأن عدم كفاية التواصل والدعم في العديد من المطارات.