رقم إماراتي قياسي لغطاء رأس صقر بطول 1.95 متر

في الماضي، لعبت الصقور دوراً مهماً في الحياة اليومية. كان الصقارون يدربون طيورهم على الصيد، وقد أثبتت هذه المهارة أنها أكثر من مجرد هواية، بل ساعدت في الواقع على توفير الطعام لأسرهم. كانت الصقور جزءاً حيوياً من البقاء على قيد الحياة في ذلك الوقت.