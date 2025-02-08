رقائق "شيبس ليز" في الإمارات تتوافق مع المعايير الفنية
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، السبت، أن منتجات "شيبس ليز" المتوفرة في أسواق الإمارات، مطابقة للمتطلبات والمواصفات الفنية واللوائح المعتمدة في الدولة.
وجاء هذا البيان رداً على التقارير الأخيرة حول سحب إدارة الغذاء والدواء الأميركية لبعض منتجات ليز بسبب مشتقات حليب غير معلنة، بحسب ما ذكرته الهيئة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X.
وأكدت الوزارة، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات الصلة، للمستهلكين أن جميع المنتجات الغذائية تخضع لعمليات تسجيل وتفتيش دقيقة قبل طرحها للبيع في الدولة، بما يضمن استيفائها لمعايير السلامة الصارمة وحماية الصحة العامة.
وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا عن رفع مستوى الخطر إلى أعلى مستوى وهو الدرجة الأولى، وذلك بعد أن بدأت عملية السحب في السادس عشر من ديسمبر الماضي، وشملت 6344 كيسا (13 أونصة لكل كيس) من رقائق البطاطس الكلاسيكية من إنتاج شركة ليز والتي تم توزيعها في ولايتي أوريجون وواشنطن.
وقالت شركة "فريتو لاي" بعد إبلاغها من أحد المستهلكين إن الرقائق ربما تحتوي على حليب غير معلن.
وقالت إدارة الغذاء والدواء في 16 ديسمبر/كانون الأول: "إن الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو حساسية شديدة تجاه الحليب يتعرضون لخطر حدوث رد فعل تحسسي خطير أو يهدد الحياة إذا تناولوا المنتج الذي تم سحبه".
تم تصنيف الرقائق على أعلى مستوى لأن الحليب هو واحد من "المواد الغذائية الرئيسية الثمانية المسببة للحساسية" حسب إدارة الغذاء والدواء، وهذا يعني أنه أحد المنتجات التي يمكن أن تؤدي إلى الشرى والطفح الجلدي وتشنجات البطن والدوخة والقيء و/أو الإسهال وتورم الحبال الصوتية وصعوبة التنفس وحتى فقدان الوعي بين أولئك الذين لديهم حساسية تجاهها.
تم بيع الرقائق المتأثرة اعتبارًا من 3 نوفمبر 2024. من المهم ملاحظة أن هذا الاستدعاء يؤثر فقط على مجموعة رقائق البطاطس الكلاسيكية، دون تضمين أي منتجات أو نكهات أو أحجام أو عبوات متنوعة أخرى.
وحرصت الإمارات العربية المتحدة على ضمان سلامة المنتجات المباعة في أسواقها، حيث أكدت الوزارة في 30 يناير أن مشروبات كوكاكولا في الدولة آمنة للاستهلاك وخالية من مستويات الكلورات المرتفعة. وجاء هذا التوضيح بعد أن أمرت وحدة التعبئة الأوروبية لشركة كوكاكولا بسحب كبير من كوكاكولا وسبرايت وفانتا ومشروبات أخرى في 29 يناير بسبب ارتفاع مستويات الكلورات.
وفي وقت سابق، في 22 يناير/كانون الثاني، طمأنت الوزارة السكان أيضًا بأن منتجات لحم الببروني التي تم سحبها من المتاجر الكبرى آمنة للاستهلاك. وقد تم سحب المنتجات في وقت سابق من يناير/كانون الثاني بعد مخاوف بشأن التلوث المحتمل ببكتيريا الليستيريا المستوحدة. وقد تحركت وزارة التغير المناخي والبيئة بسرعة في 11 يناير/كانون الثاني للتحقيق في مخاطر التلوث قبل السماح للمنتجات بالعودة إلى السوق.