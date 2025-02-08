رقائق "شيبس ليز" في الإمارات تتوافق مع المعايير الفنية

وفي وقت سابق، في 22 يناير/كانون الثاني، طمأنت الوزارة السكان أيضًا بأن منتجات لحم الببروني التي تم سحبها من المتاجر الكبرى آمنة للاستهلاك. وقد تم سحب المنتجات في وقت سابق من يناير/كانون الثاني بعد مخاوف بشأن التلوث المحتمل ببكتيريا الليستيريا المستوحدة. وقد تحركت وزارة التغير المناخي والبيئة بسرعة في 11 يناير/كانون الثاني للتحقيق في مخاطر التلوث قبل السماح للمنتجات بالعودة إلى السوق.