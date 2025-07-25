رفع كفاءة التهوية والتبريد بمترو دبي لضمان راحة الركاب

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخميس، أن مستخدمي مترو دبي سيواصلون الاستمتاع برحلاتهم المنعشة رغم حرارة الصيف الشديدة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الصيانة الشاملة لأنظمة التهوية والتكييف في محطات الخطين الأحمر والأخضر.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن أنظمة التهوية والتبريد تعمل بكامل طاقتها، وتحافظ على درجة حرارة داخلية ثابتة تتراوح بين 24 إلى 25 درجة مئوية في جميع أنحاء شبكة المترو "لضمان رحلة مريحة لجميع الركاب، بغض النظر عن الظروف الخارجية".

تُعدّ راحة الركاب والمرونة التشغيلية ركيزتين أساسيتين لاستراتيجية الصيانة في هيئة الطرق والمواصلات. وقد حسّننا بشكل ملحوظ أداء التبريد وموثوقيته في جميع أنحاء شبكة المترو، مع ضمان استمرارية خدمة المترو.

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وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن كل صيف يمثل هدية لأي نظام نقل عام في المنطقة، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن قطارات المترو تصل كل بضع دقائق، وتفتح الأبواب كل 2-4 دقائق، مما يجلب كميات كبيرة من الهواء الساخن التي تدخل باستمرار إلى المحطات.

وتضمنت أعمال الصيانة استبدال وتجديد المكونات الرئيسية مثل وحدات معالجة الهواء (AHUs)، ووحدات الملفات المروحة (FCUs)، ومضخات المياه المبردة، ومراوح الشفط، ومراوح شفط الدخان، ووحدات الضغط.

في المرحلة الثانية، تم تجديد 876 وحدة تهوية وتكييف في 14 محطة وموقفي سيارات على طول الخط الأحمر، دون أي تأثير على عمليات القطارات. وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للإنجازات التي حققتها المرحلة الأولى، والتي شملت 261 وحدة تهوية وتكييف في 13 محطة.

وأضافت هيئة الطرق والمواصلات أن الاستعدادات جارية بالفعل للمرحلة الثالثة، فضلاً عن مشروع تحسين التهوية والتكييف، الذي يهدف إلى استكشاف فرص تحسين الطاقة والتحول نحو تكنولوجيا التدفق المتغير.