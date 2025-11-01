رفع علم الإمارات في احتفالات يوم العلم بجميع أنحاء الدولة

تحتفل دولة الإمارات بيوم العلم في الثالث من نوفمبر، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة في عام 2004. وقد أُسس هذا اليوم في عام 2013 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتكريم ماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها.
يجتمع المواطنون والمقيمون في الدولة للاحتفال بيوم العلم ضمن فعالية وطنية موحدة تبدأ برفع علم الإمارات في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس في تمام الساعة 11 صباحًا. ويتم عزف النشيد الوطني والوقوف لحظة احترام للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن.
وقد دعا حاكم دبي المواطنين والمقيمين والمؤسسات في الدولة إلى رفع علم الإمارات في تمام الساعة 11 صباحًا، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل تجديدًا للالتزام بقيم الاتحاد، ويجسد مشاعر "الانتماء والولاء للوطن وقيادته".
وتُزدان المحال التجارية والمنازل والشوارع في الدولة بالأعلام الإماراتية. وعند رفع العلم، من المهم الالتزام بـإرشادات محددة" تضمن التعامل معه بما يليق بمكانته الرمزية والوطنية.
ويوم العلم في الإمارات ليس عطلة رسمية، لكنه يمثل بداية "شهر من الاحتفالات" يمتد حتى عيد الاتحاد في ديسمبر. وكانت دبي قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مبادرة "الشهر الوطني"، وهي احتفالية تشمل فعاليات في جميع أنحاء الإمارة من يوم العلم وحتى عيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي.
تم إنشاء "حديقة الأعلام" على شاطئ أم سقيم بالقرب من برج العرب للعام الثاني عشر على التوالي، ضمن الاحتفالات الوطنية بيوم العلم واليوم الوطني لدولة الإمارات.
تصطف آلاف الأعلام الإماراتية على الشاطئ لتشكل صورا جوية للزعيمين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
ويمكن للزوار مشاهدة "حديقة الأعلام" هذا العام من الجمعة 31 أكتوبر وحتى السبت 10 يناير.
يمكنكم التوجه إلى "القرية العالمية" في دبي للاستمتاع بعرض مذهل بمناسبة يوم العلم يُقام يوم الاثنين 3 نوفمبر في تمام الساعة 9 مساءً، حيث ستُحلّق مئات الطائرات بدون طيار لتضيء سماء دبي بأشكال مبهرة، وتجسد علم الإمارات، وتقدم عروضًا بصرية رائعة تكريمًا للوطن.