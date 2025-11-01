رفع علم الإمارات في احتفالات يوم العلم بجميع أنحاء الدولة

تحتفل دولة الإمارات بيوم العلم في الثالث من نوفمبر، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة في عام 2004. وقد أُسس هذا اليوم في عام 2013 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتكريم ماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها.