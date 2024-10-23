الإمارات
رفع حدود السرعة على شارعي العمردي والشيخ زايد بن حمدان في دبي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن زيادة حدود السرعة على أجزاء من طريقين رئيسيين في الإمارة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن زيادة حدود السرعة على أجزاء من طريقين رئيسيين في الإمارة، اليوم الأربعاء، وتم رفع الحد الأقصى للسرعة على أجزاء من شارع العمردي وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.
في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، تم تغيير حد السرعة في الاماكن التالية:
رفع الحد الأقصى للسرعة إلى 100 كم/ساعة بين طريق دبي العين ودوار المدينة الأكاديمية.
رفع الحد الأقصى للسرعة إلى 90 كم/ساعة بين دوار المدينة الأكاديمية وشارع الخوانيج.
تم رفع حد السرعة على شارع العمردي إلى 90 كم/ساعة بين شارع الخوانيج وشارع الإمارات.
وتأتي هذه التعديلات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة دبي، في إطار جهود السلطات لزيادة انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة.