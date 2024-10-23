رفع حدود السرعة على شارعي العمردي والشيخ زايد بن حمدان في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن زيادة حدود السرعة على أجزاء من طريقين رئيسيين في الإمارة، اليوم الأربعاء، وتم رفع الحد الأقصى للسرعة على أجزاء من شارع العمردي وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، تم تغيير حد السرعة في الاماكن التالية: