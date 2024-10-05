رفع الحظر عن الدراجات الكهربائية في مترو دبي يوفر الوقت والمال للركاب

وأضاف الداه، مؤسس شركة MA-Traffic Consulting ورئيس قسم دراسات المرور السابق في شرطة دبي: "أنا متأكد من أن تمكين نظام نقل فعال يصب في مصلحة الجميع، وأعتقد أن أجهزة النقل الأحدث هذه تشكل جزءًا لا يتجزأ من نظام النقل. وآمل أن يسهل ذلك التنقل لآلاف الأشخاص الذين يستخدمون هذا النمط من النقل كل يوم. إن هذه (الدراجات الكهربائية) موجودة هنا على المدى الطويل".