رفع الحظر عن الدراجات الكهربائية في مترو دبي يوفر الوقت والمال للركاب
يشعر "جيه إيه بادوا"، البالغ من العمر 28 عاماً، بالارتياح لأنه أصبح قادراً مرة أخرى على استخدام سكوتره الكهربائي للتنقل اليومي بين المنزل والعمل، بعد أن أعلنت هيئة الطرق والمواصلات يوم الجمعة رفع الحظر المفروض على استخدام السكوتر الكهربائي داخل مترو وترام دبي.
بالنسبة لمقيم دبي، فإن القدرة على إدخال الدراجات البخارية الكهربائية داخل القطارات مرة أخرى لن تعني الراحة فحسب، بل ستوفر أيضاً المال.
"لن أحتاج بعد الآن إلى السير لأكثر من كيلومتر واحد من محطة المترو إلى مكتبنا - أو ركوب سيارة أجرة قصيرة عندما أكون متأخرًا بالفعل - كل ما أحتاجه هو القفز على سكوتر كهربائي والذهاب إلى العمل،" قالت بادوا، التي تعيش بالقرب من محطة مترو الفرجان وتعمل في أبراج بحيرة جميرا.
وقالت الوافدة الفلبينية "جيما أسونسيون"، التي تعمل في مركز تسوق متصل بمحطة مترو: "أستطيع الآن توفير ما لا يقل عن 500 درهم شهرياً باستخدام سكوتر كهربائي موثوق به بدلاً من ركوب سيارة أجرة قصيرة من المنزل إلى محطة مترو الرقة".
وأضافت أن "الدراجات الكهربائية لا تزال هي الوسيلة الأسرع والأكثر اقتصادية للتنقل في المدينة لمسافات قصيرة".
ورحب خبراء النقل والتكنولوجيا بهذه الخطوة، وقالوا "إن من مصلحة الجميع أن يكون لدينا نظام نقل فعال". ويستخدم العديد من سكان دبي الدراجات البخارية الكهربائية التي يتم الترويج لها على نطاق واسع لعمليتها كحلول تنقل خضراء للميل الأول والأخير.
وتم تطبيق الحظر المؤقت على الدراجات الكهربائية داخل مترو دبي والترام لأول مرة في الأول من مارس من هذا العام، مستشهدين بسلامة الركاب كمبرر للقرار. وبحسب ما ورد، فقد جاء ذلك بعد حادثة وقعت في منتصف فبراير في محطة مترو "أونباسيف"، حيث تأخرت العمليات لمدة ساعة تقريباً بعد اكتشاف دخان من أحد الدراجات الكهربائية على متنها.
وبعد الحظر، سُمح فقط للدراجات البخارية غير الكهربائية والدراجات القابلة للطي بدون بطاريات بالدخول إلى القطارات. وحذرت السلطات من أن الدراجات البخارية الكهربائية تعمل ببطاريات ليثيوم أيون يمكن أن تسخن وتشتعل فيها النيران وتسبب انفجارًا، خاصة عندما تتلف أو يتم تصنيعها بشكل معيب.
ورفعت هيئة الطرق والمواصلات الحظر في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع فرض قيود، بما في ذلك فرض متطلبات محددة على حجم ووزن الدراجات الكهربائية. ولا يُسمح بإدخال الدراجات الكهربائية القابلة للطي فقط دون مقعد داخل القطار، ويجب ألا يتجاوز حجمها 120 سم × 70 سم × 40 سم، ويجب ألا يزيد وزنها عن 20 كجم.
يجب على الركاب أيضاً طي دراجاتهم الكهربائية عند دخول المحطات أو الأرصفة أو على متن القطارات/الترام. لا يُسمح بركوب الدراجات الكهربائية أو الدراجات الكهربائية في المحطات أو جسور المشاة. يجب أيضاً إيقاف تشغيل الدراجات الكهربائية في جميع الأوقات داخل مرافق المترو أو الترام. يمكن العثور على المزيد من اللوائح هنا.
جزء لا يتجزأ من نظام النقل
وقال الدكتور مصطفى الداه، الباحث الإماراتي في مجال سلامة المرور، إن رفع الحظر يعد تطوراً مرحباً به. وأضاف لصحيفة الخليج تايمز يوم الجمعة: "من الرائع أن نرى أن السلطات - بعد مزيد من الدراسة - قررت تحديث اللوائح المتعلقة بهذه القضية".
وأضاف الداه، مؤسس شركة MA-Traffic Consulting ورئيس قسم دراسات المرور السابق في شرطة دبي: "أنا متأكد من أن تمكين نظام نقل فعال يصب في مصلحة الجميع، وأعتقد أن أجهزة النقل الأحدث هذه تشكل جزءًا لا يتجزأ من نظام النقل. وآمل أن يسهل ذلك التنقل لآلاف الأشخاص الذين يستخدمون هذا النمط من النقل كل يوم. إن هذه (الدراجات الكهربائية) موجودة هنا على المدى الطويل".
استخدم بطاريات أكثر أماناً وموثوقية
واتفق الصحفي الإيطالي المتخصص في التكنولوجيا "سيموني ماجوتشي" مع رفع الحظر وأشار إلى أن "السلطات تعيد للناس حل النقل في الميل الأخير".
وأضاف ماجوتشي: "إن قيمة وأهمية الدراجات البخارية بالنسبة للناس تستحق المخاطرة قليلاً. أعتقد أنها تسوية معقولة بين احتياجات الناس وسلامتهم. فالسلامة بنسبة مائة بالمائة أمر لا يمكن تحقيقه".
وأشار أيضًا إلى وجود قواعد واضحة الآن بشأن المساحة التي يمكن للدراجات البخارية الكهربائية أن تشغلها في المترو. ومع ذلك، فيما يتعلق بالبطاريات، وأعرب ماجوتشي عن أن الحصول على شهادة لن يكون كافياً لأن هذه الوثيقة يمكن تزويرها.
من الأفضل أن يكون لديك بطاريات أكثر أماناً وموثوقية لتجنب الاحتراق التلقائي. وأشار ماجوتشي إلى أن "البطاريات التي لا تنفجر أو تشتعل متوفرة ولكنها تكلف أكثر من البطاريات العادية"، مشيرًا إلى أن: بطاريات LiFePO4 (فوسفات الليثيوم والحديد) هي الأكثر أماناً، ولكن عليك البحث عن سكوتر مزود بهذه البطاريات والاستعداد لسعر مرتفع.
وفقًا لخبراء السلامة، تتمتع بطاريات LiFePO4 بميزة على بطاريات الليثيوم أيون من حيث دورة الحياة والسلامة. يمكن لبطاريات الليثيوم أيون أن ترتفع درجة حرارتها وحتى تشتعل فيها النيران، بينما لا يحدث ذلك مع بطاريات LiFePO4.
وأضاف ماجوتشي، الذي دعا أيضًا أصحاب المركبات إلى توخي الحذر الشديد عند شحن مركباتهم الكهربائية: "نحن الآن ندخل موسمًا أكثر برودة، لذا ستتعرض السكوتر لدرجات حرارة أقل حدة - وهذا سيساعد كثيرًا. ربما كان هذا عنصرًا أخذته هيئة الطرق والمواصلات في الاعتبار عند رفع الحظر".
وفي المنزل، لا تقم بشحن هاتفك وتتركه أثناء نومك، فقد يكون ذلك خطيراً"، حسبما قال ماجوتشي.