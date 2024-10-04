رفع الحظر عن الدراجات الكهربائية في المترو بشروط جديدة

عدم شحن الدراجات الكهربائية في مرافق مترو أو ترام دبي

عدم حجب/إعاقة الأبواب أو المقاعد أو الممرات أو معدات الطوارئ

لا يُسمح بدخول الدراجات الكهربائية المبللة أو المتسخة إلى مرافق مترو أو ترام دبي

لا يجوز ركوب الدراجات الكهربائية في المحطات أو جسور المشاة

يجب طي الدراجات الكهربائية عند دخول المحطات أو الأرصفة أو على متن القطارات/الترام

يجب إيقاف تشغيل الدراجات الكهربائية في جميع الأوقات أثناء التواجد في محطة المترو أو الترام

يجب تغطية الأجزاء البارزة التي من المحتمل أن تسبب إصابة أو تلفاً للممتلكات أو سحبها (مثل مقود الدراجة ودواسات الدراجة)

الركاب مسؤولون عن النقل الآمن لدراجاتهم الكهربائية

يجب طي الدراجات الكهربائية واستخدام البوابات الواسعة عند تسجيل الدخول/الخروج في محطات المترو

على الأفراد الانتباه دائماً لدراجاتهم الكهربائية، والتأكد من امتثالها للقواعد

يمنع وجود البطاريات التالفة

يمنع وجود البطاريات المزدوجة

يمنع التسبب في انبعاثات ملوثة للبيئة