رفع الحظر عن الدراجات الكهربائية في المترو بشروط جديدة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، عن قرار السماح بحمل بعض الدراجات الكهربائية في المترو والترام.
يسمح بحمل الدراجات الكهربائية القابلة للطي بدون مقعد في جميع أوقات تشغيل المترو والترام، على أن تتوافق مع مواصفات الحجم (120 سم × 70 سم × 40 سم)، ويجب ألا يزيد وزنها عن 20 كجم.
وبحسب الهيئة، سيُسمح باستخدام الدراجات الكهربائية القابلة للطي في قطارات المترو مرة أخرى، على أن تمتثل للقواعد الجديدة المذكورة أدناه:
عدم شحن الدراجات الكهربائية في مرافق مترو أو ترام دبي
عدم حجب/إعاقة الأبواب أو المقاعد أو الممرات أو معدات الطوارئ
لا يُسمح بدخول الدراجات الكهربائية المبللة أو المتسخة إلى مرافق مترو أو ترام دبي
لا يجوز ركوب الدراجات الكهربائية في المحطات أو جسور المشاة
يجب طي الدراجات الكهربائية عند دخول المحطات أو الأرصفة أو على متن القطارات/الترام
يجب إيقاف تشغيل الدراجات الكهربائية في جميع الأوقات أثناء التواجد في محطة المترو أو الترام
يجب تغطية الأجزاء البارزة التي من المحتمل أن تسبب إصابة أو تلفاً للممتلكات أو سحبها (مثل مقود الدراجة ودواسات الدراجة)
الركاب مسؤولون عن النقل الآمن لدراجاتهم الكهربائية
يجب طي الدراجات الكهربائية واستخدام البوابات الواسعة عند تسجيل الدخول/الخروج في محطات المترو
على الأفراد الانتباه دائماً لدراجاتهم الكهربائية، والتأكد من امتثالها للقواعد
يمنع وجود البطاريات التالفة
يمنع وجود البطاريات المزدوجة
يمنع التسبب في انبعاثات ملوثة للبيئة
يجب أن تكون البطاريات المستخدمة متوافقة مع المعايير الدولية (اللجنة الكهروتقنية الدولية، "UL"، وما إلى ذلك).
وكانت قد أعلنت دبي عن حظر استخدام الدراجات الكهربائية داخل المترو والترام اعتباراً من الأول من مارس لضمان سلامة الركاب. وقالت هيئة الطرق والمواصلات في 29 فبراير إنه يُحظر على الركاب حمل وسائل النقل الخاصة بهم داخل المرافق.