رفع الحظر الجزئي عن طائرات"الدرون" بشرى لهواة التصوير

يتطلع الهاوي مفيد بارامبادان إلى معرفة المزيد عن الشروط التي يجب توفرها للطيران بالطائرات المسيرة مرة أخرى. وقال: "كنت قد حصلت على رخصتي للطائرات التجارية في عام 2022". وتابع: "أحب استكشاف الإمارات، وقد استخدمت طائرتي المسيرة لتصوير العديد من الأماكن الرائعة في البلاد. بعد فرض الحظر، قمت بوضع طائرتي داخل حقيبتي، ومنذ ذلك الحين وهي جالسة هناك. ما زلت أنتظر توضيح الشروط، وعندها سأبحث عن طرق لتجديد رخصتي والعودة إلى شغفي".