رفع الحظر الجزئي عن طائرات"الدرون" بشرى لهواة التصوير
تم رفع الحظر جزئياً عن استخدام الأفراد للطائرات بدون طيار في الإمارات يوم الثلاثاء، وقد لاقى هذا الخبر ترحيباً كبيراً من هواة التصوير الفوتوغرافي. بالنسبة للكثيرين، فإن هذه الخطوة تتيح لهم فرصة لاستئناف هوايتهم، بينما أشار أحدهم إلى أن هذا التغيير قد يكون له تأثير إيجابي على السياحة في الدولة.
وقال المصور السينمائي مصطفى أبو بكر، وهو أيضاً طيار طائرات بدون طيار تجارية : "سنرى صوراً جوية أفضل بكثير للإمارات العربية المتحدة. في الوقت الحالي، لا يمكن إجراء التصوير بطائرات بدون طيار إلا بواسطة طائرات بدون طيار تجارية، وقواعد التصوير صارمة للغاية. ومع ذلك، بمجرد رفع الحظر جزئياً على الهواة، ستصبح الصور ومقاطع الفيديو الجوية الأكثر جمالاً متاحة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف مصطفى أن هذا قد يؤثر أيضاً على السياحة في الإمارات العربية المتحدة. "الصور ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي هي أدوات تسويقية أساسية. ومع توفر المزيد من الصور الجميلة للبلاد مجاناً، فمن المرجح أن يثير ذلك اهتمام المسافرين الذين يرغبون في القدوم وتجربة البلاد".
مع رفع الحظر جزئياً، أشارت وزارة الداخلية و الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) إلى أن استخدام الطائرات المسيرة سيكون خاضعاً لشروط أمان محددة. كما سيتم تنظيم العمليات من خلال منصة وطنية موحدة. وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة الطيران المدني في دبي (DCAA) أن استخدام الطائرات المسيرة لا يزال محظوراً في الإمارة.
الإثارة في كل مكان
كانت مجتمعات الطائرات بدون طيار على وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالعديد من المنشورات التي تناقش الرفع الجزئي. وأدارت إحدى المجموعات على فيسبوك، التي تسمى طيارو الطائرات بدون طيار في دبي والإمارات العربية المتحدة، محادثة مباشرة للرد على استفسارات مستخدميها.
يتطلع الهاوي مفيد بارامبادان إلى معرفة المزيد عن الشروط التي يجب توفرها للطيران بالطائرات المسيرة مرة أخرى. وقال: "كنت قد حصلت على رخصتي للطائرات التجارية في عام 2022". وتابع: "أحب استكشاف الإمارات، وقد استخدمت طائرتي المسيرة لتصوير العديد من الأماكن الرائعة في البلاد. بعد فرض الحظر، قمت بوضع طائرتي داخل حقيبتي، ومنذ ذلك الحين وهي جالسة هناك. ما زلت أنتظر توضيح الشروط، وعندها سأبحث عن طرق لتجديد رخصتي والعودة إلى شغفي".
وبحسب تطبيق "الإمارات العربية المتحدة للطائرات بدون طيار"، يتعين على أي شخص يرغب في تشغيل طائرة بدون طيار التسجيل في التطبيق مع رخصة الطيران بطائرة بدون طيار ووثائق أخرى، بما في ذلك بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر. ولا يزال من غير الواضح ما هي الشروط الأخرى التي يجب استيفاؤها.
اشترى نيلسون، المقيم في دبي، طائرة بدون طيار في عام 2022، قبل فترة وجيزة من الحظر. يتذكر قائلاً: "كانت طائرة بدون طيار مشهورة وكلفتني حوالي 4000 درهم. لقد رأيت جميع أصدقائي يصورون مقاطع فيديو جيدة، مما أثار اهتمامي. في ذلك الوقت، كان عليك تسجيل طائرتك بدون طيار لاستخدامها. بمجرد دخول الحظر حيز التنفيذ، حتى لو حاولت التحليق بطائرتك بدون طيار، فإنها ستعود على الفور. مع رفع الحظر، آمل أن أبيع طائرتي بدون طيار بسعر جيد. لم أعد مهتماً بها كهواية".