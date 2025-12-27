رفض قاطع للعنف.. الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في مسجد بسوريا

أدانت الإمارات بشدة التفجير القاتل الذي وقع داخل مسجد في حمص بسوريا يوم الجمعة، حيث قتل ثمانية أشخاص في الانفجار الذي وقع في مسجد للطائفة العلوية في المدينة السورية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا.