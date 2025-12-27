رفض قاطع للعنف.. الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في مسجد بسوريا

أدانت الإمارات بشدة التفجير القاتل الذي وقع داخل مسجد في حمص بسوريا يوم الجمعة، حيث قتل ثمانية أشخاص في الانفجار الذي وقع في مسجد للطائفة العلوية في المدينة السورية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا.
قالت عفراء الحملي، مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية: "بأشد العبارات، أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في حمص، وسط سوريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء".
أكدت وزارة الخارجية أن الإمارات تعبر عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية ورفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار.
كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا هذا الهجوم الشنيع، وكذلك للحكومة السورية وشعبها الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
قالت مجموعة سورية سنية مسلمة متشددة تعرف باسم سرايا أنصار السنة على قنواتها في تليجرام إنها نفذت الهجوم. وسبق أن أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في كنيسة بدمشق في يونيو أسفر عن مقتل 20 شخصًا.
نقلت سانا عن مسؤول في وزارة الصحة السورية نجيب النعسان قوله إن 18 آخرين أصيبوا وأن الأرقام ليست نهائية، مما يشير إلى أنها قد ترتفع.
قال المسؤول المحلي عصام نعمة لرويترز إن الانفجار وقع خلال صلاة الجمعة الظهر.