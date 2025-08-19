رفاهية تنبض بالطبيعة: منتجع "نوماد" يفتح أبوابه في وديان كلباء

يشهد الطلب العالمي على هذه التجارب تزايدًا مستمرًا. ويقدر معهد العافية العالمي أن سياحة العافية ستتجاوز تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، في حين تشهد حركة "السفر البطيء" - التي تركز على العمق الثقافي والهدوء والاستدامة - نموًا بنحو 10% سنويًا. وتعكس أرقام السياحة في الشارقة هذا التوجه، حيث ارتفع عدد النزلاء بنسبة 11% في عام 2024، مع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال الدولي في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).