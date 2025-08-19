رفاهية تنبض بالطبيعة: منتجع "نوماد" يفتح أبوابه في وديان كلباء

ستفتتح الشارقة منتجعًا بيئيًا جديدًا على ساحلها الشرقي في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستقدم مفهومًا للضيافة خارج الشبكة يجمع بين الإقامة الفاخرة مع الحد الأدنى من التأثير البيئي.
من المقرر إطلاق "نوماد" في الربع الأخير من عام 2025، وسيضم 20 مقطورة تعمل بالطاقة الشمسية في وديان كلباء الجبلية، بالقرب من محمية كلباء الطبيعية. صُممت هذه الوحدات محليًا، وستعمل بنظام إطفاء الأنوار دون الحاجة إلى شبكة واي فاي، وذلك لتشجيع انقطاع الاتصال الرقمي وحماية الرؤية الليلية.
يُعدّ هذا المشروع أحدث إضافة إلى "مجموعة الشارقة"، وهي مجموعة من المنتجعات البيئية التي تُديرها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). وقد استثمرت الهيئة أكثر من 300 مليون درهم إماراتي في السنوات الأخيرة لتوسيع شبكتها، التي تغطي الآن سبع وجهات منتشرة في صحاري الإمارة وسواحلها وجبالها ومدنها التراثية. ويؤكد المسؤولون أن هذه المشاريع تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والتنوع البيولوجي، مع توفير تجارب سفر أكثر هدوءًا ومتعة للزوار.
يشهد الطلب العالمي على هذه التجارب تزايدًا مستمرًا. ويقدر معهد العافية العالمي أن سياحة العافية ستتجاوز تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، في حين تشهد حركة "السفر البطيء" - التي تركز على العمق الثقافي والهدوء والاستدامة - نموًا بنحو 10% سنويًا. وتعكس أرقام السياحة في الشارقة هذا التوجه، حيث ارتفع عدد النزلاء بنسبة 11% في عام 2024، مع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال الدولي في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).
تضم مجموعة الشارقة الآن 154 وحدة سكنية موزعة على مساحات طبيعية متنوعة. ويصف المسؤولون هذه المنتجعات بأنها جزء من محفظة ضيافة أوسع بقيمة 850 مليون درهم إماراتي.
يقع منتجع الفاية في صحراء مليحة، وقد تم تحويل مبنيين يعود تاريخهما إلى ستينيات القرن العشرين إلى فندق بوتيكي مكون من خمس غرف مع مسارات صحراوية ومطاعم عصرية.
في كلباء، يقع منتجع كينغفيشر ضمن محمية أشجار القرم التي تديرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ويضم 40 خيمة مطلة على البحر، مبنية بمواد مستدامة. أما منتجع مون ريتريت في مليحة، فهو موقع تخييم فاخر، يضم قبابًا وخيامًا فاخرة، ويستضيف أنشطة متنوعة، من اليوغا إلى مراقبة النجوم.
وتشمل المشاريع الأخرى منتجع البداير في الكثبان الرملية الحمراء في الشارقة، والذي تم تصميمه على غرار الخانات ويقدم مغامرات الكثبان الرملية وركوب الجمال.
وعلى الساحل الشرقي، يضم نجد المقصار في خورفكان منازل تراثية تم ترميمها وإمكانية الوصول إلى حصن عمره 300 عام، في حين شهد منتجع الرياحين في المركز التاريخي للمدينة تحويل 19 منزلاً تقليدياً إلى مرافق للضيوف ومساحات ثقافية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث.