رفاهية الصحراء في دبي تجذب الزوّار بتجارب حصرية وتخييم فاخر تحت النجوم

تزداد شعبية التجارب الفاخرة للغاية والفعاليات الرياضية بين السياح القادمين إلى دبي. ويقول خبراء السفر إنهم يقومون بتغيير عروضهم بشكل دوري لتلبية احتياجات العملاء المتكررين.
وفقًا لشهاب شايان من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، يبحث الزوار الآن عن استكشاف صحاري الإمارة بطريقة أكثر حميمية ومع وسائل راحة لكبار الشخصيات.
قال: “على سبيل المثال، تعرض بلاتينيوم هيريتج الطريقة التقليدية للاستمتاع بالصحراء. يتحدثون عن الصقارة والجمال. يجلس الزوار في خيمة ويستمتعون بالمأكولات الإماراتية. إنه جانب مختلف وأكثر تجربة. التخييم الفاخر في الصحراء أصبح شائعًا جدًا. نحن نعرض العناصر المختلفة للصحراء ولكن بطريقة أكثر فخامة.”
كان يتحدث على هامش سوق السفر العالمي (WTM) الذي بدأ في لندن يوم الثلاثاء. تشارك دبي مع 71 شريكًا.
وقد تردد صدى ملاحظاته بين مقدمي الخدمات أيضًا.
قال كريس فاريل، مدير المبيعات في ديزرت أدفنتشرز للسياحة: “لدينا هذه المخيمات الصحراوية الفاخرة الصغيرة في أجواء حميمة للعائلات وكبار الشخصيات. دبي لديها الكثير من الأعمال المتكررة. لذا، تجد الكثير من العملاء الذين يبحثون عن شيء مختلف. ما نحاول القيام به في تجاربنا هو القيام بالجولات العادية، مثل السفاري، ولكن مع مفاجآت صغيرة مخفية.”
وأضاف أن مراقبة النجوم كانت أيضًا إضافة شائعة لرحلة السفاري الصحراوية التي رفعت من مستوى التجربة. “سنحضر عالم فلك، وسيشرح عن الكوكبات. هذه المفاجآت المختلفة لا تكلف كثيرًا ولكنها تقدم تجربة مختلفة ضمن السفاري التي قاموا بها من قبل.”
أشار كريس إلى أن السياحة الرياضية تنمو بسرعة في دبي.
قال: "على سبيل المثال، سياحة الجولف تحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين الزوار من المملكة المتحدة. في نوفمبر، لدينا بطولة جولة العالم دي بي. نقدم للزوار فرصة لمشاهدة جميع لاعبي الجولف المشهورين يلعبون. ثم في اليوم التالي لانتهاء اللعب، يمكنهم بالفعل لعب الجولف في ذلك الملعب. لذا نحاول تقديم نقاط بيع فريدة لعملائنا."
قال إن شركته شهدت زيادة بنسبة 40 في المائة في عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى دبي للجولف منذ عام 2021. في العام الماضي، قدمت شركة ديزرت أدفنتشرز للسياحة خدماتها لما لا يقل عن 9000 عميل سافروا إلى الإمارة لمشاهدة مختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك الفورمولا 1، الجولف، الماراثونات وفي بعض الحالات، حتى بطولة شطرنج.
وفقًا لآدم المصري، مدير السوق في المملكة المتحدة، أيرلندا والدول الإسكندنافية في مغامرات عربية، يرغب المسافرون في الحصول على قيمة مقابل أموالهم عند زيارة الإمارات العربية المتحدة.
قال: "نرى مزيجًا من السياح، بعضهم يبحث عن تجارب فاخرة للغاية مثل استئجار يخت بينما يبحث آخرون عن خيارات أكثر شيوعًا في السوق. جميع المسافرين يريدون قيمة جيدة مقابل المال، بغض النظر عما يختارونه."
لهذا السبب تروج دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لعدة فنادق تقدم قيمة كبيرة مقابل المال. قال: "إحدى أكبر الأجزاء التي نعرضها هي فئات الفنادق ذات الثلاث نجوم التي تقدم جودة خدمة خمس نجوم. على سبيل المثال، إذا أخذت فندقًا رائعًا مثل روف لا مير الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى الشاطئ، وقارنته بأي فندق ثلاث نجوم في العالم، فإنه في الواقع عرض تنافسي للغاية. من السعر إلى حجم الغرفة، والضيافة التي تحصل عليها."
وأضاف أن هناك 812 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 150,000 غرفة. متوسط معدل الإشغال لهذا العام إذا كان حوالي 78 في المائة - زيادة بنسبة اثنين في المائة عن العام الماضي.