رفاهية الصحراء في دبي تجذب الزوّار بتجارب حصرية وتخييم فاخر تحت النجوم

قال إن شركته شهدت زيادة بنسبة 40 في المائة في عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى دبي للجولف منذ عام 2021. في العام الماضي، قدمت شركة ديزرت أدفنتشرز للسياحة خدماتها لما لا يقل عن 9000 عميل سافروا إلى الإمارة لمشاهدة مختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك الفورمولا 1، الجولف، الماراثونات وفي بعض الحالات، حتى بطولة شطرنج.