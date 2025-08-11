رغم نهاية "المرزم": لا انخفاض فوري في درجات الحرارة بالإمارات

يصادف يوم 10 أغسطس نهاية فترة المرزم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مرحلة موسمية تتميز بالرياح الحارة والجافة والحرارة الشديدة، وعادة ما يُنظر إلى هذا التاريخ على أنه علامة على أن أسوأ ما في الصيف قد ينتهي قريبًا.

ومع ذلك، يؤكد خبراء المناخ أن الظروف المتربة والرياح الخفيفة إلى المعتدلة هي بمثابة راحة مؤقتة، حيث لا يحظى السكان إلا بقدر ضئيل من الراحة من الرياح المتغيرة ونوبات الغيوم العرضية.

إذن، متى سيبدأ السكان في الشعور بالنسمات الباردة التي طال انتظارها؟

وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" يوم الاثنين، أوضح الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستبدأ في إظهار تغيرات طفيفة بدءًا من الشهر المقبل.

قال: "ابتداءً من الأول من سبتمبر، ستبدأ درجات الحرارة ليلاً بالانخفاض. نتأثر حاليًا برياح جنوبية صباحية، مصحوبة بنسيمات أرضية تُبقي درجات الحرارة منخفضة حتى الظهر. ومع تقدم النهار، تتباطأ الرياح وتتحول إلى شمالية غربية، مما يؤثر على درجة الحرارة".

وبحسب حبيب فإن نمط الرياح اليومي هذا يلعب دوراً مباشراً في التقلبات في درجات الحرارة.

الصباح (نسيم الأرض) - يتحرك الهواء البارد من الأرض نحو البحر، مما يوفر بعض الراحة.

بعد الظهر (نسيم البحر) - يتدفق الهواء الدافئ من البحر إلى الداخل، مما يجعل الظروف أكثر حرارة.

إذا كانت هناك سحب حملية - خاصةً خلال النهار، وخاصةً في الجزء الشرقي من الإمارات العربية المتحدة - فغالبًا ما تشهد المنطقة تيارات هوائية هابطة. قد تجلب هذه التيارات رياحًا نشطة، وأحيانًا قوية، مما قد يُسبب أجواءً مغبرة. وبشكل عام، ترتبط هذه الرياح بالسحب الحملية، كما أضاف حبيب.

كان الطقس حارًا مؤخرًا، مع أن النسيم خفّف من حدته قليلًا، كما أكد. "ابتداءً من يوم الثلاثاء، سنشهد تأثير رياح شمالية غربية، مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على طول الساحل، مع أنها ستبقى حول 44-45 درجة مئوية. بعد يومين أو ثلاثة أيام - وخاصةً بحلول يوم الجمعة - ستؤثر الرياح الجنوبية الغربية والشمالية الغربية على البلاد، مما سيرفع درجات الحرارة مجددًا.

وأضاف حبيب أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في المناطق الداخلية إلى 44-47 درجة مئوية، في حين تتراوح في المناطق الساحلية بين 39 و44 درجة مئوية".

لا يوجد انخفاض فوري في درجات الحرارة

أكدت خديجة حسن أحمد، مديرة العمليات في مجموعة دبي الفلكية، أن نشاط السحب قد يؤثر على حالة الطقس. وأشارت إلى أن هذا التاريخ لا يتزامن مع أي حدث فلكي أو جوي هام من شأنه أن يتسبب في انخفاض فوري في درجات الحرارة.

أوضحت قائلةً: "من الناحية الفلكية، لا يتوافق تاريخ 11 أغسطس مع أحداث مثل الانقلاب الصيفي أو الاعتدال". وأضافت: "من الناحية الأرصادية، يظل أغسطس الشهر الأكثر حرارة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى حوالي 41 درجة مئوية والصغرى حوالي 31 درجة مئوية. هذا يعني أن الصيف لا يزال في ذروته".

فك قيود الجمال

تعني كلمة "مرحيات القلائد" حلَّ قيود الإبل ليلًا مع انخفاض درجات الحرارة في الصحراء. وأشارت خديجة إلى أن هذه الفترة الموسمية كانت دليلًا مفيدًا للمجتمعات في شبه الجزيرة العربية، لا سيما قبل توافر التنبؤات الجوية الحديثة.

من العلامات الرئيسية الأخرى شروق نجم سهيل (سهيل)، الذي يحدث في الفترة ما بين 24 و25 أغسطس تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة. وقد جرت العادة على أن يشير ظهوره إلى اقتراب التغيرات الموسمية. ورغم أن النجوم نفسها لا تُسبب تغيرات الطقس، إلا أن توقيت ظهورها يتزامن مع تغيرات جوية تدريجية، مثل انخفاض طفيف في الرطوبة الليلية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في الصحراء بعد الحر الشديد في يوليو وأوائل أغسطس.

قالت خديجة: "يحدث الانخفاض الحقيقي والملموس في درجات الحرارة عادةً من أواخر سبتمبر إلى أكتوبر، حيث تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى منتصف الثلاثينيات". وأضافت: "في دبي، يستمر الموسم الحار عادةً من منتصف مايو إلى أواخر سبتمبر، بينما يبدأ الموسم البارد في أوائل ديسمبر".

وأضافت أن تغير المناخ قد غيّر موثوقية هذه المؤشرات التقليدية. "ارتفعت درجات الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت أنماط الطقس أقل قابلية للتنبؤ. ورغم أن هذه المواسم النجمية لا تزال ذات أهمية ثقافية، إلا أنها لم تعد تُعدّ مؤشرات دقيقة لنهاية الصيف."