رغم صعود الذهب 50% : الطلب على هدايا "ديوالي" يتجاوز التوقعات في الإمارات

شهدت العملات الذهبية طلباً هائلاً في دبي والإمارات العربية المتحدة خلال مهرجان ديوالي، مما أدى إلى نقص قصير الأمد في بعض العملات.
وقال تجار المجوهرات في دبي إن الطلب على العملات المعدنية ذات الحجم الأصغر كان مرتفعا بشكل استثنائي للهدايا خلال المهرجان - متجاوزا العام الماضي - على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 50 في المائة هذا العام.
كان الإقبال شديدًا بشكل خاص في الأيام القليلة التي سبقت عيد ديوالي، حيث يفضل معظم العملاء الشراء للهدايا واحتفالات لاكشمي. ونتيجةً لذلك، نفدت بعض أوزان العملات المعدنية أسرع من المتوقع. وبينما شهدنا نقصًا مؤقتًا في العملات المعدنية من عيار 5 و10 غرامات بعد المهرجان مباشرةً، ظلت الفئات والسبائك الأكبر متوفرة بكثرة، وفقًا لسانجاي جيثواني، الشريك في مجوهرات مينا.
وأضاف أن الروح الاحتفالية هذا العام عكست بوضوح ثقة الناس بالذهب كاستثمار تقليدي وآمن. وأضاف: "نتوقع استمرار هذا الزخم القوي خلال موسم الزفاف ونهاية العام".
قال فيناي جيثواني، الشريك في مجوهرات مينا، إن الطلب على العملات الذهبية شهد ارتفاعًا استثنائيًا خلال عيد ديوالي. وأضاف: "لا يزال الذهب الخيار الأمثل خلال موسم الأعياد، لا سيما لأغراض العبادة والهدايا والاستثمار. وقد كان الإقبال قويًا للغاية هذا العام، حيث لم يقتصر الإقبال على شراء المجوهرات فحسب، بل امتد إلى شراء العملات المعدنية من فئات متعددة كهدايا رمزية احتفالية. وقد تجاوز الطلب أرقام العام الماضي بكثير".
وأوضح أن العملات المعدنية الأصغر حجمًا، مثل 5 غرامات و10 غرامات، كانت الأكثر طلبًا، إذ تُعدّ هدايا مثالية للاحتفالات. وأضاف: "بطبيعة الحال، أدى هذا الارتفاع المفاجئ في الشراء إلى نقص مؤقت في السوق. ومع ذلك، يعمل الموردون والمصافي بالفعل على تجديد مخزوناتهم، ويشهد توافرها تحسنًا سريعًا".
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق قبيل عيد ديوالي وأثناءه، لكنها انخفضت في أواخر يوم الثلاثاء بنسبة 4.5 في المائة، لتتداول عند 4142.75 دولار للأوقية، انخفاضا من 4381 دولار للأوقية في وقت سابق.
في صدىً لرأي نظرائه في هذا المجال، قال شاندو سيرويا، مالك مجوهرات سيرويا، إن هناك نقصًا مؤقتًا في سبائك الذهب بوزن خمسة وعشرة غرامات نظرًا لقلة السبائك السويسرية. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" يوم الثلاثاء: "اشترى الناس الكثير من العملات الذهبية للاستثمار خلال عيد ديوالي، إذ كان ذلك خيارًا جيدًا في ظل ارتفاع الأسعار. كان هناك انخفاض طفيف في المعروض ونقص مؤقت بسبب ارتفاع الطلب على سبائك الذهب والمجوهرات، إذ يتوقع الناس ارتفاع سعر الذهب، حيث تشير بعض التقارير إلى أن سعره سيتجاوز 5000 دولار للأونصة، ولهذا السبب يشتري الجميع الذهب. كما أن الطلب الموسمي كان عاملًا دافعًا".
وأكد شيراج فورا، المدير الإداري لشركة بافلي للمجوهرات، أن الطلب على العملات الذهبية خلال عيد ديوالي ظل قوياً للغاية، على الرغم من أن سلوك المستهلك تحول بشكل كبير.
شهدنا ارتفاعًا حادًا في مشتريات العملات الذهبية قبيل مهرجان "دانتيراس" وخلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة ديوالي. اختار العديد من العملاء العملات كهدايا مميزة، وخاصةً عملات عيار 24 قيراطًا. أصبح المشترون أكثر وعيًا بالأسعار بشكل ملحوظ، لا سيما مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية... شهدت بعض الأوزان والعلامات التجارية الشهيرة نقصًا مؤقتًا في المعروض فور انتهاء العطلة بسبب الارتفاع المفاجئ. مع ذلك، لا نستطيع وصف ذلك بنقص في الطلب، بل بعدم التوافق بين أنواع المنتجات المطلوبة وتوافر المخزون،" صرّح فورا، مضيفًا أن ديوالي ومهرجان "دانتيراس" دائمًا ما يُولّدان طلبًا؛ وكان الطلب هذا العام أكبر من المعتاد، حيث فضّل المزيد من المشترين العملات على المجوهرات للتحكم في تكاليف التصنيع.
وأشار إلى أنهم حافظوا على مخزون معقول من جميع الأوزان، لكنهم اضطروا إلى تعديل أنماط الطلبات لضمان توفر إمدادات كافية من العملات المعدنية من الفئات الأقل التي يبحث عنها العملاء بنشاط حاليًا. وأضاف: "نشهد أحيانًا انخفاضًا في المخزون بعد أيام الذروة، لكننا نعطي الأولوية لإعادة التخزين السريع".
قال شاملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في مالابار جولد آند دايموندز، إنهم لقد توقعنا الطلب القوي على العملات الذهبية خلال فترة ديوالي ودانتيراس، وتمكنا من تلبية احتياجات كل عميل بسلاسة.
وقال أنيل داناك المدير الإداري لشركة كانز جويلز إن العديد من العملاء يفضلون شراء العملات المعدنية كهدايا ميمونة ولأسباب تقليدية، بينما ركز المستثمرون بشكل أكبر على القضبان والبسكويت الأكبر حجمًا.
نفى داناك وجود نقص في العملات الذهبية في السوق. وأضاف: "لا تزال العملات، ذات الشكل الدائري والمصنوعة من ذهب عيار 22 قيراطًا، متوفرة بكميات جيدة. ومع ذلك، كان هناك نقص مؤقت في سبائك وبسكويت الاستثمار، ذات الشكل المستطيل والمصنوعة من ذهب عيار 24 قيراطًا، بسبب الطلب الكبير خلال موسم الأعياد... لا يوجد نقص في العملات الذهبية. فقط سبائك الاستثمار كبيرة الحجم، 50 و100 غرام من ذهب عيار 24 قيراطًا، هي المعروض المحدود بسبب الطلب الكبير خلال موسم الأعياد، بينما لا تزال السبائك الصغيرة متوفرة".