رغم صعود الذهب 50% : الطلب على هدايا "ديوالي" يتجاوز التوقعات في الإمارات

في صدىً لرأي نظرائه في هذا المجال، قال شاندو سيرويا، مالك مجوهرات سيرويا، إن هناك نقصًا مؤقتًا في سبائك الذهب بوزن خمسة وعشرة غرامات نظرًا لقلة السبائك السويسرية. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" يوم الثلاثاء: "اشترى الناس الكثير من العملات الذهبية للاستثمار خلال عيد ديوالي، إذ كان ذلك خيارًا جيدًا في ظل ارتفاع الأسعار. كان هناك انخفاض طفيف في المعروض ونقص مؤقت بسبب ارتفاع الطلب على سبائك الذهب والمجوهرات، إذ يتوقع الناس ارتفاع سعر الذهب، حيث تشير بعض التقارير إلى أن سعره سيتجاوز 5000 دولار للأونصة، ولهذا السبب يشتري الجميع الذهب. كما أن الطلب الموسمي كان عاملًا دافعًا".