رغم الرسوم الإضافية: تأشيرة أمريكا تبقى "مفتاح العالم" لمقيمي الإمارات

قد لا تمنع رسوم إضافية قدرها 250 دولارًا للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية سكان الإمارات من التقديم، حيث يعتقد الكثيرون أنها لا تزال تقدم فوائد أخرى متنوعة. من سهولة السفر إلى العديد من البلدان إلى الدخول بدون تأشيرة في دول أخرى، يقول السكان إن الفوائد طويلة الأجل أكبر مع رحلات متعددة إلى الولايات المتحدة.

قال محمد ساجد، رجل أعمال يعيش في شارع آل مكتوم، إن التأشيرة أضافت الكثير من القيمة لخطط سفره.

قال ساجد: "حصلت على تأشيرة الولايات المتحدة بشكل أساسي لرحلة عمل إلى نيويورك، ولكن الآن استخدمتها لزيارة المكسيك وحتى حصلت على تأشيرات دول أخرى بسهولة بسببها."

"فاتورة واحدة كبيرة وجميلة" تزيد الرسوم

كجزء من مشروع قانون إصلاح الهجرة الرئيسي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر على قانون "فاتورة واحدة كبيرة وجميلة"، والتي تتضمن "رسوم سلامة التأشيرات" جديدة.

تُضيف هذه الرسوم 250 دولارًا فوق رسوم تأشيرة غير المهاجرين الحالية البالغة 185 دولارًا، ليصل إجمالي التكلفة إلى 435 دولارًا على الأقل للمتقدمين. وقد يرتفع المبلغ في المستقبل بناءً على التضخم. تنطبق الرسوم على جميع فئات تأشيرات غير المهاجرين، السياحية أو الطلابية أو العمل، ولا يمكن التنازل عنها، على الرغم من أنه في بعض الحالات، قد يتم ردها.

على الرغم من التكلفة الإضافية، يعتقد ساجد أن الناس سيستمرون في التقديم بسبب الصلاحية الطويلة التي تتيحها التأشيرة. "إنها صالحة لمدة 10 سنوات. تدفع مرة واحدة ويمكنك استخدامها عدة مرات. على عكس تأشيرة شنغن، التي تكلف مئات الدراهم وغالبًا ما تكون صالحة لبضعة أسابيع أو أشهر فقط."

قال سعيد هاشم، مقيم في البرشاء ومحترف مالي حصل على تأشيرته الأمريكية قبل بضع سنوات، إن التأشيرة ساعدته على زيارة دول أخرى دون عناء.

قال: "لقد استخدمت تأشيرتي الأمريكية لأكثر من مجرد أمريكا". "تركيا وجمهورية الدومينيكان ودول أخرى تسمح بالتأشيرات الإلكترونية أو الدخول بدون تأشيرة إذا كان لديك تأشيرة أمريكية صالحة. إنها توفر عليك عناء التقديم للحصول على تأشيرات جديدة مرارًا وتكرارًا."

وأضاف أن تأشيرته ساعدته أيضًا خلال فترات التوقف الطويلة في المطارات. "كان لدي ذات مرة توقف لمدة 12 ساعة في شيكاغو. غادرنا المطار، ورأينا المدينة، وتناولنا العشاء، وعدنا. لا يمكنك فعل ذلك في معظم البلدان بدون تأشيرة."

الطلب مستمر رغم التكلفة

قال المسؤولون التنفيذيون في صناعة السفر إنه بسبب الفوائد الإضافية، لن ينخفض الطلب على الرغم من ارتفاع الرسوم. قال صبير تيكيبوراثفالابيل، المدير الأول في وايز فوكس للسياحة: "كان الناس يدفعون 185 دولارًا للحصول على تأشيرة أمريكية، ولن تُحدث هذه الرسوم الجديدة فرقًا كبيرًا. لن تؤثر حقًا على المتقدمين الجادين."

قال صبير: "عندما تقدم طلبًا بمرتب جيد ومستندات مناسبة، تصبح تأشيرة الولايات المتحدة وثيقة اعتماد قوية. إنها تجعل الحصول على تأشيرات أخرى أسهل بكثير، وبالنسبة للعديد من البلدان مثل تركيا أو حتى جورجيا، فإنها تفتح الأبواب أمام التأشيرات الإلكترونية أو السفر بدون تأشيرة."

وأضاف صبير: "على سبيل المثال، يمكن أن تكلفك تأشيرة تركيا 765 درهمًا إماراتيًا إجمالاً، ولا يزال يتعين عليك تقديم جواز سفرك إلى السفارة. ولكن إذا كان لديك بالفعل تأشيرة أمريكية، فيمكنك الحصول على تأشيرة إلكترونية على الفور."

علاوة على ذلك، قال إن التأشيرة تسمح بعبور سلس عبر المطارات في جميع أنحاء العالم. "لقد رأينا أشخاصًا على استعداد للانتظار لمدة عام للحصول على موعد تأشيرة أمريكية، وهذا يظهر مدى قيمتها."

قال بافان بوجاري، مستشار السفر في "لاكشري ترافلز"، إنهم يراقبون الوضع عن كثب. "في الوقت الحالي، نحن في وضع ترقب. تخضع أنظمة الولايات المتحدة لتحديثات، وحاليًا، ليس لدينا وصول كامل إلى نظام طلب التأشيرة الجديد."

وقال إن هناك الكثير من الترقب في صناعة السفر والجميع يريد معرفة التغييرات التي قد يتم إدخالها. "نحن نراقب الوضع ونأمل أن يكون النظام الجديد جاهزًا للعمل قريبًا جدًا. بمجرد أن يتم تفعيله، ستكون هناك وضوح وكفاءة أكبر في العملية."