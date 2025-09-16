رطوبة متوقعة ليلاً وحرارة مرتفعة نهاراً بالإمارات اليوم

من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة نهارًا في الإمارات العربية المتحدة مرتفعة يوم الثلاثاء (16 سبتمبر)، حيث تصل في أبوظبي إلى 39 درجة مئوية وفي دبي إلى 37 درجة مئوية. ومع ذلك، يتوقع السكان تحسنًا طفيفًا في الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا يوم 20 سبتمبر إلى أقل من 25 درجة مئوية، إيذانًا ببدء موجة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً مع تشكل سحب عابرة شرقاً بعد الظهر.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أنحاء البلاد، وقد تنشط أحيانًا خلال النهار. ستكون الرياح لطيفة، تتراوح سرعتها بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة، مع هبات قد تصل إلى ٣٥ كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.