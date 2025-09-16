رطوبة متوقعة ليلاً وحرارة مرتفعة نهاراً بالإمارات اليوم

من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة نهارًا في الإمارات العربية المتحدة مرتفعة يوم الثلاثاء (16 سبتمبر)، حيث تصل في أبوظبي إلى 39 درجة مئوية وفي دبي إلى 37 درجة مئوية. ومع ذلك، يتوقع السكان تحسنًا طفيفًا في الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا يوم 20 سبتمبر إلى أقل من 25 درجة مئوية، إيذانًا ببدء موجة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.