رصد وتدمير 1072 مسيرة و196 صاروخاً.. الإمارات تبرهن على كفاءة منظومتها الدفاعية

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (5 مارس 2026) 7 صواريخ باليستية، حيث تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية، بينما سقط صاروخ باليستي واحد داخل أراضي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 131 طائرة مسيرة، وتم اعتراض 125 طائرة مسيرة، بينما سقطت 6 طائرات داخل أراضي الدولة.

منذ بدء العدوان الإيراني السافر، تم رصد ما مجموعه 196 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 181 صاروخاً باليستياً، بينما سقط 13 منها في البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 1072 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1001 منها، بينما سقطت 71 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ كروز.

أسفرت هذه الهجمات عن 3 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و94 حالة إصابة طفيفة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلاديشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية والقمرية والتركية.

تؤكد وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب واستعداد قصوى للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف تقويض أمن الدولة، وضمان الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها وقدراتها الوطنية.