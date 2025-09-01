رصد نسر مهدد بالانقراض في الشارقة

النسر طائر جارح كبير، يتميز بريش بني داكن مع بقع بيضاء على جناحيه وذيله. له منقار قوي ومقوس يساعده على اصطياد فريسته، بما في ذلك الثدييات الصغيرة والطيور. يسكن هذا النسر المناطق المفتوحة والسهول والمناطق الجبلية، وهو قادر على الطيران لمسافات طويلة.