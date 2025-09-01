رصد نسر مهدد بالانقراض في الشارقة

تم رصد طائر مهدد بالانقراض في إمارة الشارقة.
رُصد النسر المرقط الكبير، وهو طائر مهاجر، في محمية أشجار القرم بخورفكان بكلباء ومحمية واسط للأراضي الرطبة. وهو مصنف ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في دولة الإمارات العربية المتحدة.
النسر طائر جارح كبير، يتميز بريش بني داكن مع بقع بيضاء على جناحيه وذيله. له منقار قوي ومقوس يساعده على اصطياد فريسته، بما في ذلك الثدييات الصغيرة والطيور. يسكن هذا النسر المناطق المفتوحة والسهول والمناطق الجبلية، وهو قادر على الطيران لمسافات طويلة.
تراقب هيئة البيئة والمناطق المحمية في الشارقة عن كثب الأنواع المهددة بالانقراض داخل الإمارة، وتتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتها.
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، نفذت الهيئة حملة تفتيشية في منطقة البحيص، حيث عثرت على نوع من الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض، وأجهزة إصدار أصوات للطيور المهاجرة تُستخدم لاستدراجها وإيقاعها في الفخاخ. وقامت الهيئة على الفور بمصادرة الأجهزة.
وفقاً للقرار رقم 12 لسنة 2014، يُحظر تداول وحيازة واستخدام الأجهزة التي تصدر أصوات الطيور البرية في الشارقة.