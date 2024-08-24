رصد نجم سهيل في سماء الإمارات يبشر بانتهاء ذروة الصيف
تم رصد نجم سهيل في سماء الإمارات العربية المتحدة الساعة 5.20 من صباح اليوم من مدينة العين، ونشر مركز العاصفة في منشور على موقع X صورة للجسم السماوي كما تم تصويره من قبل تميم التميمي، عضو جمعية الإمارات للفلك.
يقول المثل العربي: "إذا طلع سهيل بردت الليالي". ورغم أن درجات الحرارة لن تنخفض على الفور، فإن درجات الحرارة أثناء الليل ستبدأ بالانخفاض تدريجيا، مما يشير إلى أولى علامات التغير في الطقس.
وكما ذكر في وقت سابق لصحيفة "خليج تايمز" ، أشار إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات الفلكية، إلى أن نجم سهيل سيكون مرئياً أولاً عند الفجر اعتباراً من 24 أغسطس.
كيف تتغير الفصول بعد خروج سهيل؟
"الصوفرية" - بعد الارتفاع، سيكون هناك ما يقرب من 40 يوماً من الفترة الانتقالية بين الصيف الشديد ودرجات الحرارة الأكثر برودة
وسم - بحلول منتصف شهر أكتوبر، سوف يستقر الطقس تدريجيًا
الشتاء - يبدأ الموسم البارد بعد حوالي 100 يوم من ظهور سهيل
يحتل نجم سهيل، المعروف باسم "نجم اليمن"، مكانة مهمة في التقاليد العربية. ويتوافق مظهره مع التقويم الفريد "الدُّرور"، الذي يقسم السنة إلى مراحل مميزة، تمتد كل منها على مدى مائة يوم.