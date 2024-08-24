رصد نجم سهيل في سماء الإمارات يبشر بانتهاء ذروة الصيف

تم رصد نجم سهيل في سماء الإمارات العربية المتحدة الساعة 5.20 من صباح اليوم من مدينة العين، ونشر مركز العاصفة في منشور على موقع X صورة للجسم السماوي كما تم تصويره من قبل تميم التميمي، عضو جمعية الإمارات للفلك.