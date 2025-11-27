رصد زخات شهب الأسديات في سماء الإمارات

رصد عدة مقيمين زخات شهب الأسديات في سماء الإمارات الأسبوع الماضي. بينما اعتقد البعض أنها قمر صناعي، التقطها آخرون بالصدفة على كاميراتهم. في 17 نوفمبر، كان هاوي الفلك أبهيشيك أشوكان في طريقه إلى المنزل من العمل عندما لمح خطاً ساطعاً يعبر السماء.
قال: "كنت عالقاً في حركة المرور قرب بوابة رسوم بيزنس باي عندما رأيت الخط يعبر السماء" لـ خليج تايمز. وأضاف: "رصد الأجسام السماوية هواية لي وقد قمت برحلات عديدة إلى القوع لمشاهدة زخات الشهب. لذلك، شعرت فوراً أنني رصدت شهاباً. وعندما وصلت إلى المنزل، راجعت كاميرا لوحة القيادة، وتأكدت أنه شهاب بالفعل".
توجه المصور الهاوي فوراً إلى لحباب على أمل رؤية المزيد من الشهب. قال: "بقيت هناك حتى منتصف الليل". وأضاف: "لكن السماء كانت غائمة جداً، فلم أتمكن سوى من رؤية شهاب واحد خلال الفترة التي كنت فيها هناك".
أرسل أبهيشيك بعدها تسجيل كاميرا لوحة القيادة إلى محمد سجاد، المعروف أكثر باسم خبير الطقس في الإمارات. قال: "أرسلته إلى مجموعة دبي للفلك، التي أكدت أن الفيديو بالفعل لشهاب". وأضاف: "زخات شهب الأسديات تحدث سنوياً في نوفمبر وتبلغ ذروتها في 18 نوفمبر. لكن هذه هي المرة الأولى خلال وجودي في الإمارات التي يظهر فيها شهاب من الأسديات بسطوع واضح حتى من وسط المدينة. في ذلك الوقت، كان هناك حوالي 9 شهب في الساعة".
وأضاف أن العديد من السكان اعتقدوا أن الخط الساطع الذي ظهر لبضع ثوانٍ في السماء الليلية كان قمراً صناعياً. قال: "عندما نشرت الفيديو على حسابي في وسائل التواصل الاجتماعي، علّق العديد من الأشخاص وقالوا إنهم شاهدوه أيضاً، لكنهم ظنوا أنه قمر صناعي".
يحدث زخات شهب الأسديات عندما تمر الأرض عبر مسار الحطام الناتج عن مذنب، مما ينتج عنه 10–15 شهابًا في الساعة في معظم السنوات. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتحول الزخات إلى عاصفة شهب مذهلة عندما تمر الأرض عبر تيار حطام كثيف بشكل خاص، وهي ظاهرة تحدث تقريبًا كل 33 عامًا.
كان أحد السكان الآخرين، فيساك بابو، في حديقة زعبيل، وكان يقف في طابور للحصول على رقمه للمشاركة في سباق دبي في 15 نوفمبر عندما قرر تصوير فيديو لإطار دبي. وبالصدفة، التقط شهابًا من الأسديات. وقال: “في ذلك الوقت، لم نول أنا وأصدقائي اهتمامًا كبيرًا بالأمر”. وأضاف: “لكن عندما رأيت منشور سجاد على وسائل التواصل الاجتماعي، أدركت أن ما رأيته كان شهابًا”.
وفقًا لسجاد، سيكون هناك زخة شهب مذهلة في ديسمبر. وقال: “ستبلغ زخات شهب الجوزاء ذروتها حوالي 15 ديسمبر”. وأضاف: “سيكون هناك تقريبًا ما بين 80 إلى 120 شهابًا في الساعة. هذا العام، سيكون القمر مرئيًا بنسبة تتراوح بين 23 و25 في المئة فقط، وهذا سيجعل الشهب واضحة جدًا. في العام الماضي، كان القمر مرئيًا بنسبة 80 في المئة، لذلك تمكنا من رؤية ألمع الشهب فقط”.
وأضاف أن على هواة علم الفلك أن يكونوا مستعدين للسفر خارج المدينة للحصول على رؤية أفضل أثناء زخات الشهب.