رصد زخات شهب الأسديات في سماء الإمارات

كان أحد السكان الآخرين، فيساك بابو، في حديقة زعبيل، وكان يقف في طابور للحصول على رقمه للمشاركة في سباق دبي في 15 نوفمبر عندما قرر تصوير فيديو لإطار دبي. وبالصدفة، التقط شهابًا من الأسديات. وقال: “في ذلك الوقت، لم نول أنا وأصدقائي اهتمامًا كبيرًا بالأمر”. وأضاف: “لكن عندما رأيت منشور سجاد على وسائل التواصل الاجتماعي، أدركت أن ما رأيته كان شهابًا”.