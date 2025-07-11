رصد الرمز الجديد للدرهم الإماراتي في تطبيقات ومتاجر بالدولة

بدأ ظهور رمز الدرهم الإماراتي الجديد على بعض تطبيقات التسوق الإلكترونية ولافتات المتاجر مثل Noon.com وكارفور، بعد أن كشف عنه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مارس 2025. يرمز هذا التصميم الحديث إلى أكثر من مجرد قيمة مالية؛ فهو يجسد التراث والطموح والرؤية المستقبلية للدولة.

تم استلهام الرمز من الاسم الإنجليزي للعملة "dirham"، ويضم خطين أفقيين يرمزان إلى استقرار الدرهم، مستوحى من علم الإمارات، ليعكس وحدة الدولة وسيادتها ويعزز حضور العملة الوطنية عالميًا.

يهدف الرمز إلى توحيد عرض الدرهم أسوةً برموز العملات الكبرى مثل الدولار ($) واليورو (€) والجنيه الإسترليني (£).