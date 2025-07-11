رصد الرمز الجديد للدرهم الإماراتي في تطبيقات ومتاجر بالدولة
بدأ ظهور رمز الدرهم الإماراتي الجديد على بعض تطبيقات التسوق الإلكترونية ولافتات المتاجر مثل Noon.com وكارفور، بعد أن كشف عنه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مارس 2025. يرمز هذا التصميم الحديث إلى أكثر من مجرد قيمة مالية؛ فهو يجسد التراث والطموح والرؤية المستقبلية للدولة.
تم استلهام الرمز من الاسم الإنجليزي للعملة "dirham"، ويضم خطين أفقيين يرمزان إلى استقرار الدرهم، مستوحى من علم الإمارات، ليعكس وحدة الدولة وسيادتها ويعزز حضور العملة الوطنية عالميًا.
يهدف الرمز إلى توحيد عرض الدرهم أسوةً برموز العملات الكبرى مثل الدولار ($) واليورو (€) والجنيه الإسترليني (£).
أماكن استخدام الرمز الجديد:
على العملة الورقية والمعدنية
الشيكات، الفواتير، الإيصالات
أنظمة نقاط البيع، أجهزة الصراف الآلي
العروض السعرية في المتاجر وعلى الإنترنت
التطبيقات المالية، أنظمة المحاسبة، واجهات المستخدم
أماكن يُمنع استخدامه فيها:
كشعار أو عنصر علامة تجارية
على الشاشات الرئيسية أو رؤوس الصفحات
بدلاً من كلمة "درهم" عند كتابة المبالغ نصاً
إرشادات الاستخدام:
يُوضع الرمز قبل الرقم مباشرة (مثال: ٥٠٠ [رمز الدرهم])
يُستخدم إما الرمز أو "AED" وليس كلاهما معاً
يجب الحفاظ على وضوح الرمز وحجمه وتباعده عن النصوص
لا يجوز تشويه الرمز أو دمجه مع رموز أخرى
يظهر الرمز على لوحة المفاتيح في رقم 6، ويجب ترك مسافة واضحة حوله. في الشيكات، يُستخدم قبل الرقم فقط، أما في خانة كتابة المبلغ نصاً فتبقى كلمة "درهم". في الإيصالات والملصقات السعرية، يُوضع الرمز قبل الرقم وبنفس حجم وخط الأرقام.
يُعزز هذا الرمز الجديد هوية الدرهم الإماراتي ويؤكد مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي حديث.