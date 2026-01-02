رصد أول صقيع في "ركنة" بالعين هذا الموسم

بالنظر إلى المستقبل، قال القاسمي إن الصقيع قد يحدث في أجزاء من العين خلال الشتاء، ولكن فقط عندما تمر موجات باردة عبر المنطقة. وأوضح: "هذا النوع من الظواهر يحدث عادة بعد الموجات الباردة". "بمجرد انتهاء الموجة الباردة، تقل الفرص، ولكن إذا وصلت موجة أخرى، فقد نرى ظروفًا مماثلة مرة أخرى."