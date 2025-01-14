الإمارات
كلباء تبدأ تطبيق نظام المواقف المدفوعة 1 فبراير
فرض رسوم مواقف السيارات في المدينة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة
أعلنت بلدية مدينة كلباء في الشارقة، اليوم الثلاثاء، عن بدء تطبيق نظام المواقف المدفوعة اعتباراً من الأول من فبراير المقبل.
وسيتم فرض رسوم مواقف السيارات في المدينة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.
فيما ستظل مواقف السيارات مجانية أيام الجمعة، باستثناء بعض المناطق المحددة بلوحات إرشادية زرقاء، والتي تُطبّق عليها الرسوم طوال أيام الأسبوع وفي الأعياد الرسمية.