رسوم جديدة لشحن السيارات الكهربائية في سبتمبر

وقال نبهان، المدير المالي في "ياندكس"، الذي اطلع على التعديل الجديد: "القرار يفرض رسوما على السيارات الكهربائية، حسب نوع الشحن".

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتنظيم وتوحيد توفير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. حاليًا، تختلف الأسعار في محطات الشحن بشكل كبير، حيث يتم تقديم بعضها مجانًا. واحتفظ مجلس الوزراء أيضًا بسلطة تعديل هذه الرسوم حسب الضرورة، بما في ذلك إضافة أو حذف أو تعديلات أخرى على هيكل الرسوم.