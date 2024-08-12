رسوم جديدة على خدمات طائرات "الدرون" في الإمارات

تم فرض رسوم تتراوح بين 200 درهم و10,000 درهم على الخدمات المرتبطة بالطائرات بدون طيار في الإمارات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يتعلق ب 17 نوعاً من الخدمات مثل إصدار التصاريح وتجديدها وإصدار شهادات التسجيل وتأسيس المنشآت.

وقد تم تحديد رسوم الخدمة في قرار مجلس الوزراء رقم 58 - الذي اطلعت صحيفة "خليج تايمز" على نسخة منه - ونشر في الجريدة الرسمية في يونيو، في حين لم يتضح بعد متى وكيف سيتم فرض الرسوم الجديدة، على الرغم من أن القرار يشير إلى أن دخوله حيز التنفيذ سيكون بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.