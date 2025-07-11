رسوم جديدة على "الفيزا" الأمريكية: 250 دولاراً "لنزاهة التأشيرة"

شهدت تكلفة الحصول على التأشيرة الأمريكية زيادة جديدة مع إقرار رسوم "النزاهة" (Visa Integrity Fee)، التي أصبحت إلزامية لجميع طلبات التأشيرات غير المهاجرة، مثل السياحة والدراسة والعمل. فما هي هذه الرسوم، وكم تبلغ، وماذا يعني ذلك للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة؟

ما هي رسوم "النزاهة"؟

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 يوليو 2025 قانون "المشروع الكبير والجميل" (one big beautiful bill)، والذي تضمن تغييرات متعددة في رسوم التأشيرات، من أبرزها "رسوم نزاهة التأشيرة" التي تتصدر العناوين حالياً.

تفرض هذه الرسوم بالإضافة إلى الرسوم العادية على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة غير مهاجرة، بما في ذلك تأشيرات السياحة، الطلاب، والعمل.

كم تبلغ الرسوم؟

تبلغ الرسوم 250 دولاراً أمريكياً كحد أدنى. ومع ذلك، يمكن لوزير الأمن الداخلي زيادة هذا المبلغ إذا رأى ذلك ضرورياً.

اعتباراً من عام 2026، سيتم تعديل الرسوم سنوياً بناءً على معدل التضخم الذي سيتم حسابه باستخدام مؤشر أسعار المستهلك.

هل يمكن التنازل عنها أو استردادها؟

لا يمكن التنازل عن هذه الرسوم أو تخفيضها. ومع ذلك، يمكن استردادها في بعض الحالات المحددة.

كيف يتم استرداد الرسوم؟

للتأهل لاسترداد الرسوم، يجب على المتقدم استيفاء معايير معينة:

يجب أن يكون الشخص قد اتبع جميع قواعد التأشيرة، بما في ذلك عدم العمل بشكل غير قانوني؛ و/أو

يجب أن يكون الشخص قد غادر الولايات المتحدة في غضون 5 أيام بعد انتهاء صلاحية تأشيرته دون طلب تمديد.

يجب أن يكون الشخص قد حصل على تمديد أو أصبح حاملاً للبطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) خلال فترة صلاحية التأشيرة الأصلية.

يهدف هذا الإجراء الجديد إلى تعزيز الامتثال لقوانين الهجرة الأمريكية وتشجيع حاملي التأشيرات على الالتزام بشروط إقامتهم.