رسوم المدارس في دبي : تفاؤل أولياء الأمور بخطة هيئة المعرفة لجعل التعليم "ميسور التكلفة"

عندما انتقل جيمس هـ.، المقيم سابقًا في دبي، إلى الإمارات العربية المتحدة، كان من أكبر تحدياته إيجاد تعليم مناسب لأطفاله الثلاثة. يتذكر قائلًا: "كان أطفالي الثلاثة في المدرسة الثانوية، وكانت رسومهم الدراسية تصل إلى حوالي 60 ألف درهم إماراتي للطفل الواحد".

لم أكن قادرًا على تحمل هذا القدر من المال. لذلك، استثمرتُ أنا وزوجتي في استئجار فيلا أكبر، وقامت بتعليم أطفالنا في المنزل طوال السنوات الثلاث التي قضيناها في دبي. في الواقع، كان عدم قدرتنا على تحمل تكاليف التعليم الجيد أحد أسباب قرارنا بالعودة إلى وطننا أستراليا في النهاية.

جيمس واحد من كثيرين ممن يجدون صعوبة في تحمل رسوم المدارس في دبي، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير تبعًا للمنهج الدراسي والمرافق المتاحة وكفاءة هيئة التدريس، وغيرها. بعض المدارس التي تناسب ميزانياتها، مثل مدرسة سلمان الفارسي الإيرانية للبنين في الإمارة، تبدأ رسومها من 2673 درهمًا إماراتيًا سنويًا، بينما تبدأ رسوم مدرسة جيمس للبحث والابتكار، وهي أغلى مدرسة في الإمارة، من 116 ألف درهم إماراتي سنويًا.

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مؤخراً عن استراتيجية جديدة لتقديم خطط تحفيزية للمستثمرين المهتمين بالمجتمع، ودعم حكومي لجعل التعليم الجيد أكثر تكلفة وفي متناول الأسر.

"دبي قادرة على تحقيق ذلك"

فيكتوريا، المغتربة البريطانية، التي انتقلت إلى دبي قبل عامين، تدفع 150 ألف درهم إماراتي سنويًا لطفليها في مدرسة مرموقة. قالت: "الرسوم المرتفعة تحد من إنفاقنا التقديري، لكننا نعطي الأولوية للمرافق وفرص الدراسة الجامعية". وأضافت: "الاعتراف العالمي بالمدرسة عامل أساسي في بقائنا".

قالت إن المدارس بأسعار معقولة فكرة رائعة، وأعربت عن ثقتها بقدرة دبي على إنجاحها. وأضافت: "في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يُركّز هذا المفهوم على توفير تعليم مثالي لجميع الأطفال، وليس على أفضل ما يُمكن تقديمه لهم".

بوجود مدارس غير ربحية مثل كلية دبي، برهنت دبي للعالم على أهمية توفير مدارس بأسعار معقولة. أنا متأكد من أن الخطة الجديدة ستوفر تعليمًا عالي الجودة بأسعار معقولة. كما أعتقد أن على المدارس الجيدة في الإمارة إطلاق برامج منح دراسية لتعزيز التنوع في فئات الطلاب.

عندما كان سوريا بالاكريشنان، المغترب الهندي، يدرس في دبي، كان والداه يدفعان 975 درهمًا إماراتيًا شهريًا لرسوم الصف الثاني عشر في مدرسة هندية. والآن، بعد أن أصبح متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات، يستعد لدفع 3360 درهمًا إماراتيًا شهريًا - أي أكثر من ثلاثة أضعاف - لرسوم روضة ابنه في مدرسة بريطانية بحلول عام 2026.

قال: "ارتفعت الرسوم المدرسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لسنا أثرياء، لكن دخلنا جيد ولدينا طفل واحد فقط. ولأنه يعاني من دوار الحركة، اخترنا مدرسة قريبة لتوفير الراحة له، حتى لو كانت تكلفته أعلى". وأضاف سوريا أن خيارات التعليم بأسعار معقولة قد تُحدث "تأثيرًا إيجابيًا"، وهو أمر سيفكر فيه مستقبلًا.

خطوة ترحيبية

مريم، مواطنة خليجية، أم عزباء تدفع 116,000 درهم إماراتي لطفليها - أحدهما في المرحلة الابتدائية والآخر في المرحلة الثانوية - في مدرسة رائدة تُدرّس البكالوريا الدولية في الإمارة. وقالت إن خطوة إنشاء مدارس بأسعار معقولة "مرحب بها"، إلا أنها تحتاج إلى تنظيم دقيق.

قالت: "التعليم الميسور مبادرةٌ ضروريةٌ ومُرحّبٌ بها، فقد صادفتُ العديد من الحالات، سواءً على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن دوائري الاجتماعية، حيث يُسلّط أولياء الأمور الضوء على صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدرسة، ويُفكّرون في التعليم الإلكتروني كخيارٍ مُناسب". وأضافت: "أعتقد أن هذه المدارس ذات المصروفات الميسورة ستكون مرافقها محدودة، وآمل أن تُراقَب جيدًا من قِبَل هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتقديم تعليمٍ عالي الجودة".

ومع ذلك، قالت إنها حتى لو توفرت مدارس بأسعار معقولة، فلن تفكر في نقل أطفالها إليها. وأضافت: "اخترت هذه المدرسة لأن أسعارها معقولة، وأطفالي سعداء بها. أعتقد أن الاستثمار في تدريب وهيئة تدريسية عالية الجودة هو الأهم، ولهذا السبب، أنا سعيدة بدفع مبلغ إضافي".

عد كل درهم

بالنسبة لبعض الآباء، كل درهم يُقدّر عند الحديث عن التعليم. تنفق المغتربة الباكستانية سما شيخ حوالي 40,000 درهم سنويًا على تعليم طفلها الوحيد، بما في ذلك الرسوم الدراسية والمواصلات والزي المدرسي والأنشطة اللامنهجية. وبصفتهم أسرة ذات دخل واحد، فإنهم يُنفقون مواردهم على علب الغداء والزي المدرسي حتى الحاجة إلى استبدالها.

بعد الجائحة، انتقلت لفترة وجيزة إلى التعليم الإلكتروني لتوفير التكاليف. قالت: "كان التعليم في متناول الجميع، وكان التدريس جيدًا. لكن كونها وحيدة، افتقدت ابنتي التفاعل الاجتماعي، لذلك عدنا إلى المدرسة العادية".

رحّبت بفكرة المدارس ذات المصروفات المعقولة. وقالت: "تُشكّل الرسوم المدرسية جزءًا كبيرًا من دخلنا. من الصعب أن نرى هذه الرسوم تُخصم كل بضعة أشهر. ستمنحنا المدارس ذات المصروفات المعقولة استراحة حقيقية".

وبالمثل، نقلت علياء حسين، وهي أم لأربعة أطفال، أطفالها من دبي إلى مدرسة في إمارة شمالية بأسعار معقولة. قالت: "أصبحت دبي باهظة الثمن. تخلينا أيضًا عن حافلة المدرسة، والآن نتناوب أنا وزوجي على توصيل الأطفال من وإلى المدرسة. ليس الأمر سهلاً مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عامًا، لكننا نوفر 1200 درهم شهريًا، لذا فالأمر يستحق ذلك".

وأضافت أن التعليم الجيد وبأسعار معقولة في دبي سيُحدث تغييرًا جذريًا في حياتنا. "كنا نحب العيش في دبي، لكن زوجي الآن يقود سيارته لمسافات طويلة للعمل. التعليم المُيسّر سيُحسّن جودة حياتنا حقًا".