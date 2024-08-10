رسوم الازدحام: حل منطقي لمشاكل المرور والتلوث بدبي
لندن وسان دييجو وستوكهولم وسنغافورة وميلانو من بين أكثر المدن ازدحاماً في العالم والتي تفرض رسوم ازدحام ـ وهي عبارة عن تعرفة تفرض على السائقين للدخول إلى المناطق المزدحمة والقيادة حولها في أوقات معينة من اليوم. ولا تستخدم هذه الرسوم لتخفيف الازدحام فحسب، بل وأيضاً لتحسين جودة الهواء وتوليد الدخل لتحسين وسائل النقل العام.
في لندن، على سبيل المثال، يتم فرض رسوم ازدحام قدرها 15 جنيهاً إسترلينياً على معظم السيارات والمركبات الآلية التي تسير في وسط لندن بين الساعة السابعة صباحاً والسادسة مساءً من الإثنين إلى الجمعة، وبين الساعة الثانية عشرة ظهراً والسادسة مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية (باستثناء الفترة بين يوم عيد الميلاد ويوم رأس السنة الجديدة).
هل يمكن فرض رسوم الازدحام في دبي للحد من حركة المرور، وخفض التلوث، وجمع الأموال للنقل الجماعي؟ سألت صحيفة خليج تايمز خبراء النقل ومخططي المدن عن آرائهم.
وأوضحت الدكتورة "مونيكا مينينديز"، العميدة المساعدة لكلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا بجامعة نيويورك أبوظبي: "إن رسوم الازدحام هي أداة اقتصادية للحد من الازدحام المروري. فإذا ارتفع سعر شيء ما - سواء كان قطعة ملابس أو استخدام طريق - فإن الطلب عليه ينخفض عادةً. وعلى هذا النحو، تُستخدم رسوم الازدحام لردع الناس عن استخدام طرق معينة في أوقات معينة من اليوم، مما قد يخفف من الازدحام وجميع الآثار الخارجية السلبية المرتبطة به، بما في ذلك تلوث الهواء".
وأضافت أن "الإيرادات من رسوم الازدحام يمكن بالتأكيد استخدامها لتحسين وسائل النقل الأخرى الأكثر استدامة (على سبيل المثال، النقل العام)، والتي يمكن أن تساهم على المدى الطويل أيضًا في التخفيف من الازدحام المروري، ولكي يحدث هذا، يجب أن يتمتع السائقون بالمرونة اللازمة لتغيير أوقات السفر، أو المسارات، أو استخدام وسائل نقل أخرى مثل الحافلات أو المترو.
وأكدت أستاذ الهندسة المدنية والحضرية في جامعة نيويورك أبوظبي: "في غياب مثل هذه المرونة، لن يتغير الطلب، وقد لا تنخفض مستويات الازدحام".
تكلفة إضافية على سائقي السيارات
لكن الخلاف الرئيسي هو أنه إذا تم أخذ رسوم الازدحام في الاعتبار، فسوف يعني ذلك تكاليف إضافية على سائقي السيارات.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتور مينينديز: "إن التسعير أداة اقتصادية فعّالة للغاية لتغيير الطلب. ومع ذلك، فإننا جميعًا نكره فكرة دفع المزيد مقابل شيء ما. وبالتالي، فإن إضافة المزيد من المرونة عندما يتعلق الأمر بساعات العمل أو خيارات التنقل من شأنه أن يسمح لبعض الأشخاص بالالتفاف على رسوم الازدحام".
على سبيل المثال، تابعت الدكتور مينينديز قائلة: "إن تطبيق ساعات العمل المرنة يمكن أن يسمح لبعض الركاب بتجنب الرسوم المرتفعة خلال ساعات الذروة، كما أن إضافة أشكال تنافسية من وسائل النقل البديلة يمكن أن تحفز بعض السائقين على تغيير وسائل النقل. وعلى نحو مماثل، فإن تقديم خصومات للسيارات التي يستقلها أكثر من شخص يمكن أن يشجع الناس على مشاركة السيارات، مما يؤدي إلى إبعاد بعض السيارات عن الطريق".
هل ستعمل رسوم الازدحام بنفس طريقة سالك؟
وأشارت الدكتورة مينينديز إلى أن هناك أشكالاً مختلفة من رسوم الازدحام، على الرغم من أن رسوم الازدحام تعمل بنفس طريقة رسوم سالك من حيث المبدأ.
ولفتت إلى أن "الأسعار عادة ما تكون متغيرة في ظل رسوم الازدحام، وترتفع عندما يكون الطلب مرتفعا (في ساعات الذروة). وهذا يشجع السائقين على تغيير وقت المغادرة أو المسار أو وسيلة النقل التي يستخدمونها".
وترى المهندسة المعمارية ومخططة المدن "إيلين لاجاس" أن فرض رسوم الازدحام أمر مقبول، مشيرة إلى أن فرض رسوم ازدحام بسيطة من شأنه أن يثني السائقين عن القيادة خلال ساعات الذروة. وقالت: "على سبيل المثال، عندما فرضت ستوكهولم رسوم الازدحام في عام 2006، أدى ذلك إلى إزالة أكثر من 22% من السيارات من الطرق، وانخفضت انبعاثات المركبات بنحو 15%".
وأكدت لاجاس أيضًا أن فرض رسوم الازدحام يجب أن يترافق مع تشجيع مشاركة السيارات وإنشاء مسارات للسيارات ذات الركاب الكثيفين لتقليل الاعتماد على السيارات الفردية.
أين يمكن فرضها
وأشار الدكتور مصطفى الداه، مؤسس شركة "إم إيه ترافيك كونسلتينج"، إلى أنه يمكن تطبيق رسوم الازدحام في المناطق التجارية ذات الكثافة المرورية العالية مثل وسط مدينة دبي وحول برج خليفة.
وأضاف بأن التعرفة يمكن أن تكون مفيدة لكل من المقيمين والسياح في هذه المجالات التجارية، مشيرا إلى أنه في الإمارات بشكل عام الحصول على سيارة أسهل مما هو عليه في أوروبا، فهنا أسعار التأمين منخفضة وأسعار السيارات المستعملة منخفضة، ويمكنك بسهولة الحصول على سيارة وبعض الناس يقودون السيارات دون داع.
وأضاف الخبير الإماراتي في مجال النقل: "إذا تم فرض رسوم الازدحام في بعض المناطق، فلن يذهب الناس إلى هناك فحسب، وسوف ينخفض حجم المركبات. ويمكن للمقيمين والسياح استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من ذلك. أما بالنسبة للشركات، فإنها ستظل تذهب إلى تلك المناطق وستكون على استعداد لدفع التعرفة لأنها ستكون جزءًا من تكاليف أعمالها".
استراتيجيات مطلوبة
وفي نهاية المطاف، يتفق مخططو المدن وخبراء الطرق على أن فرض رسوم على الازدحام بمفردها ــ على الرغم من كونه خياراً فعالاً في بعض المدن في مختلف أنحاء العالم ــ لن يحل مشكلة المرور بشكل كامل أو يحسن نوعية الهواء.
وأكدت الدكتورة مينينديز: "نحن عادة نحتاج إلى مجموعة من الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين كفاءة النظام، وتمنع استخدام السيارات، وتشجع على استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وفعالية، وهناك حاجة أيضًا إلى تحول استراتيجي في الموقف العام تجاه وسائل النقل الجماعي ووسائل النقل الأكثر صداقة للمناخ".