رسوم الازدحام: حل منطقي لمشاكل المرور والتلوث بدبي

لكن الخلاف الرئيسي هو أنه إذا تم أخذ رسوم الازدحام في الاعتبار، فسوف يعني ذلك تكاليف إضافية على سائقي السيارات.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتور مينينديز: "إن التسعير أداة اقتصادية فعّالة للغاية لتغيير الطلب. ومع ذلك، فإننا جميعًا نكره فكرة دفع المزيد مقابل شيء ما. وبالتالي، فإن إضافة المزيد من المرونة عندما يتعلق الأمر بساعات العمل أو خيارات التنقل من شأنه أن يسمح لبعض الأشخاص بالالتفاف على رسوم الازدحام".