رسالة من رأس الخيمة للزوار: استمتعوا بالطبيعة واتركوها نظيفة

يتم تحذير زوار المناطق الطبيعية والساحلية في رأس الخيمة’ من أن إلقاء القمامة والشواء غير الآمن والتخلص غير القانوني من النفايات يمكن أن يؤدي إلى غرامات باهظة، حيث تكثف السلطات عمليات التفتيش لحماية البيئة والسلامة العامة.

قالت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إن المخالفات الشائعة تشمل إشعال النيران أو الشواء مباشرة على الأسطح الثابتة أو المتحركة دون استخدام معدات معتمدة، أو القيام بذلك في مناطق غير مخصصة لهذا الغرض، حتى بعد التحذير لتصحيح السلوك.

كما تم العثور على مخالفين يقومون بالبصق أو التخلص من النفايات الشخصية الصغيرة أو تركها أو دفنها في الأماكن العامة مثل الشواطئ والحدائق والطرق والأرصفة والأراضي الشاغرة وغيرها من المناطق غير المخصصة للتخلص من النفايات. وقد تم تسجيل انتهاكات مماثلة في مواقع العمل والساحات العامة.

شددت السلطات على أن المنشآت التجارية ليست معفاة. وقد تم تغريم بعض الشركات لإلقائها النفايات في الأماكن العامة أو على الطرق أو في الأراضي المفتوحة أو في مواقع غير مخصصة لذلك، في انتهاك مباشر للوائح البيئية.

ساهمت الزيادة في مثل هذا السلوك في تسجيل إجمالي 4,326 مخالفة بيئية في عام 2025، مما يعكس سلوكًا غير مسؤول عبر المرافق السياحية والسكنية والعامة. وقال المسؤولون إن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة الملحة لرفع الوعي البيئي وتطبيق القواعد للاستخدام السليم للشواطئ والمواقع الطبيعية.

للحد من هذه الممارسات، تدير الدائرة نظام مراقبة متكامل من خلال خدمة التفتيش البيئي RAQIB. ويشمل النظام 20 دورية من طراز تويوتا راش، تقوم بعمليات تفتيش على مدار الساعة في جميع مناطق رأس الخيمة، وتغطي الشواطئ والوجهات السياحية والمرافق العامة والمواقع الطبيعية.

بالإضافة إلى الدوريات المتنقلة، تتمركز وحدات تفتيش ثابتة في المواقع ذات الازدحام الشديد مثل كورنيش جزيرة المرجان وكورنيش المعيرض الجديد، بموجب اتفاقيات مع السلطات المعنية لضمان المراقبة المستمرة.

أكدت الدائرة أن اتباع الإرشادات البيئية ضروري ليس فقط للحفاظ على جمال رأس الخيمة’ الطبيعي، ولكن أيضًا لحماية السلامة العامة والحفاظ على مساحات حضرية وساحلية نظيفة وممتعة لجميع السكان والزوار.