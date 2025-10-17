"رسالة تضامن" مع غزة: الإمارات تُبحر بسفينة مساعدات عملاقة بقيادة 7 مواطنين شباب

على متن السفينة التي تحمل 7200 طن من المساعدات، يقود كل من حميد الحمادي، ضابط الملاحة المتدرب، وعمر الملا، فريقاً مكوناً من سبعة مواطنين إماراتيين في مهمة إنسانية إلى العريش كجزء من عملية "فرسان الشجاعة 3" المستمرة. سيشرف الفريق على تحميل الشحنة وتسليمها إلى ميناء العريش في مصر.

يتكون طاقم السفينة الإجمالي من 31 شخصاً، بما في ذلك سبعة مواطنين إماراتيين يشرفون بشكل مباشر على عمليات التحميل والتشغيل وتسليم المساعدات. قال الحمادي: "إنها تجربة فخر وفرصة لخدمة إخواننا وتقديم يد العون للمحتاجين".

يضم فريق الملاحة سبعة شباب إماراتيين هم: حميد الحمادي، عمر الملا، عدنان العبد الله، هاشم الهاشمي، علي نصيب، فيصل الكعبي، وسالم الصيعبي، الذين يتناوبون على إدارة الملاحة والإشراف على الميناء خلال الرحلة.

رسالة تضامن وعمل دؤوب في عرض البحر

من المقرر أن يغادر الفريق الإماراتي الذي يقود سفينة المساعدات الإنسانية الإماراتية "غزة رقم 10" يوم الجمعة من ميناء خليفة بأبوظبي متجهاً إلى العريش في مصر. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين عشرة أيام وأسبوعين. وقال ضابط الملاحة المتدرب الحمادي لصحيفة "خليج تايمز" إنه عند الوصول، سيتم تفريغ المساعدات ونقلها إلى المستودعات في غضون خمسة أيام.

وخلال الرحلة، يتم إجراء عمليات تفتيش يومية للشحنة لضمان سلامتها. في الوقت نفسه، يعمل الطاقم بنظام مناوبات مستمر – أربع ساعات عمل مقابل أربع ساعات راحة – لضمان سير العمليات بسلاسة في البحر.

أكد الحمادي والملا أن هذه الشحنة ليست مجرد شحنة مساعدات، بل هي رسالة تضامن من الإمارات إلى الشعب الفلسطيني، تعكس التزامها الثابت بدعم أشقائها في أوقات الشدة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

جهود إغاثية ضخمة ومستمرة

تتكون السفينة المكونة من أربعة طوابق من طابق مخصص بالكامل لصناديق المساعدات وطابق آخر تم تعديله خصيصاً لهذه المهمة، ويُستخدم كمرآب. وقد استغرقت عملية التحميل خمسة أيام.

وأفاد حميد سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة الإماراتي، لصحيفة "خليج تايمز" بأن الإمارات نفذت حتى الآن 635 جسراً جوياً، و21 سفينة شحن، و6971 شاحنة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما أنشأت الإمارات مستشفى ميدانياً بسعة 200 سرير، عالج أكثر من 52 ألف مريض، إلى جانب مستشفى عائم في العريش. وأطلقت أيضاً مبادرات لعلاج 1000 طفل فلسطيني و 1000 مريض بالسرطان في الإمارات.

وأضاف العفاري أن أحدث سفينة مساعدات حملت 7200 طن من الإمدادات، تشمل 65% مواد غذائية، 30% مواد إيواء، و5% إمدادات طبية، مؤكداً التزام الإمارات الإنساني الثابت بدعم الشعب الفلسطيني.