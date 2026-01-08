رسالة "الخدمة الوطنية": بوابة لتنظيم مستقبلك الدراسي والمهني في الإمارات

تُعد الرسالة النصية الواردة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات إجراءً روتينياً في ظاهرها، لكن المسؤولين يؤكدون أنها تمثل خطوة هامة في مساعدة المواطنين الإماراتيين الشباب على توضيح موقفهم من الخدمة الوطنية مبكراً، والتخطيط لتعليمهم ومسارهم المهني بيقين تام.

وقد أطلقت الهيئة حملة توعية عامة توضح أن أي شخص يتلقى رسالة نصية قصيرة (SMS) بخصوص الخدمة الوطنية ملزم بالتسجيل من خلال النظام الإلكتروني الرسمي. وتُرسل هذه الرسالة عادةً إلى الطلاب الذكور في الصف الثاني عشر أو الثالث عشر، والابن الوحيد، وأولئك الذين يخططون لمتابعة التعليم العالي؛ وهي مصممة لتحديد موقفهم القانوني رسمياً — سواء كان ذلك يؤدي إلى الخدمة، أو الإعفاء، أو التأجيل.

وأوضحت الهيئة في موادها التوعوية: "الرسالة النصية تعني أن وقت التسجيل قد حان"، مؤكدة أن التسجيل خطوة إدارية ضرورية لجميع من يتلقونها. وشدد المسؤولون على أن التسجيل لا يعني تلقائياً الالتحاق الفوري بالخدمة، بل يضمن تسجيل حالة كل فرد بشكل دقيق.

لقد تطورت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها في عام 2014، لتتكيف مع التغيرات في المسارات التعليمية واحتياجات القوى العاملة. فبعد أن بدأت كبرنامج مدته 16 شهراً، تمت مراجعتها عدة مرات، وكان آخرها في عام 2022، عندما عُدلت فترة الخدمة لخريجي الثانوية العامة لتصبح 11 شهراً. أما الذكور الذين لا يحملون شهادة الثانوية العامة فيواصلون الخدمة لمدة ثلاث سنوات، بينما يمكن للنساء التطوع لمدة 11 شهراً.

وتقول السلطات إن المفاهيم الخاطئة غالباً ما تنشأ حول عملية التسجيل نفسها؛ فعلى سبيل المثال، لا يزال "الابن الوحيد" ملزماً بالتسجيل رغم حصوله على إعفاء دائم. كما يجب على الطلاب الملتحقين أو الذين يخططون لدخول التعليم العالي التسجيل أيضاً من أجل إضفاء الطابع الرسمي على تأجيلهم، وضمان سير خططهم الأكاديمية دون تعقيدات.

وذكرت الهيئة أن "التسجيل في الخدمة الوطنية يحمي حقوقك، ويحدد موقعك، ويعكس وضعك وواجباتك تجاه الوطن". ويقوم النظام الرقمي بتتبع حالة كل مواطن إماراتي مؤهل، سواء كان مسجلاً، أو مؤجلاً، أو معفى، أو غير ذلك، مما يساعد على ضمان الوضوح والعدالة.

وبالنسبة للابن الوحيد، فإن العملية مباشرة؛ فبعد التسجيل عبر الإنترنت، يتلقى تأكيداً بإعفائه، ويُطلب منه زيارة أقرب مركز تجنيد لاستكمال المستندات المطلوبة. أما الطلاب الذين يخططون لمواصلة دراستهم، فيُنصحون بالتسجيل مبكراً، حيث يلزم الحصول على موافقة رسمية من الهيئة قبل البدء في برامج الدراسات العليا مثل الماجستير أو الدكتوراه.

ويشير المسؤولون إلى أن التسجيل في الوقت المحدد يساعد في تجنب التأخيرات الإدارية لاحقاً. والمواطنون الإماراتيون الذين لا يكملون التسجيل قبل سن 29 عاماً، قد يظلون مطالبين بإتمام الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى الخضوع لإجراءات إضافية لتسوية أوضاعهم.

وبعيداً عن المتطلبات القانونية، تلعب الخدمة الوطنية دوراً في الوصول إلى بعض المزايا العامة؛ حيث إن إتمام الخدمة أو توثيق الإعفاء أو التأجيل يدعم الأهلية للتوظيف الحكومي، والمساعدات السكنية، وغيرها من الخدمات. وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تساعد في الحفاظ على العدالة بين المواطنين مع دعم الجاهزية الوطنية.

ولتسهيل العملية، قامت الهيئة بتبسيط التسجيل عبر المنصات الرقمية، مما يتيح للمواطنين إكمال الخطوات المطلوبة عبر الإنترنت. ويتم تشجيع العائلات والطلاب على التعامل مع الرسالة النصية كإشعار مفيد بدلاً من تأجيل الأمر.

ويؤكد المسؤولون أن الحملة تهدف إلى تقديم الوضوح بدلاً من التسبب في القلق، ومساعدة الشباب الإماراتيين على فهم مسؤولياتهم مبكراً واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليمهم وخططهم المستقبلية.