رسالة إنسانية من الإمارات: وفد شبابي يقود جهود الإغاثة ويجسد قيم العطاء في غزة

وصل ثمانية شباب إماراتيين إلى رفح لقيادة عمليات إغاثة حيوية لأهالي غزة خلف الحدود، ليصبحوا أول وفد شبابي من دولة الإمارات يقود عمليات إنسانية دولية، حيث يعملون من العريش في مصر لدعم تنسيق الإغاثة لـ 600,000 فلسطيني.

يشارك الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين منتصف العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، حاليًا في إدارة كل شيء بدءًا من عمليات خط أنابيب المياه وصولًا إلى الدعم النفسي للأطفال كجزء من "عملية الفارس الشهم 3".

جهود شبابية ومواهب متنوعة

قال إبراهيم طلال البلوشي لـ "خليج تايمز" عن عمله في إدارة توزيع المساعدات من الميدان: "كانت لحظة تنسيق شحنات الإغاثة نقطة تحول في تجربتي التطوعية، حيث شهدت التأثير المباشر لجهود الإمارات وكنت قادرًا على المساهمة في هذا التأثير".

وتطبق المهندسة طيبة يوسف الحمادي مهاراتها الفنية في مرافق الإقامة وتوزيع المياه. وقالت: "أظهر لي عملي في إعداد محطات التحلية كيف يمكن للمهندس التقني أن يحدث تأثيرًا حقيقيًا في المشاركة المجتمعية والشؤون الإنسانية".

تزامن انتشارهم مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث زارهم الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، في العريش ليشهد عملياتهم مباشرة.

وأوضح سيف مبارك العامري، الذي يشرف على توزيع المساعدات الطبية والغذائية، دوافعه: "شاركت في هذه المبادرة لأنني حريص دائمًا على تمثيل الإمارات والمشاركة في أعمالها العالمية. أردت استخدام مهاراتي في اللوجستيات وتطبيقها هنا لإحداث تأثير"، كما قال لـ "خليج تايمز" عن إشرافه على الإمدادات التي تصل إلى سكان غزة.