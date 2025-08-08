رسالة أمن وسلام: محمد بن راشد يتجول بين الناس في دبي.. تواضع يعكس قوة القيادة

هل كنت تتجول في دبي مؤخرًا؟ قد تصادف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأنت تتسوق لشراء حاجياتك.

شوهد سموه ، في "دبي سيليكون سنترال مول" مساء يوم الخميس، وهو يسير كعادته بين المقيمين دون حراسة مسلحة ظاهرة، ما يعكس بقوة أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شوهد القائد وهو يستخدم "ترام دبي" ويتجول في أسواق ديرة المفتوحة على الرغم من حرارة الجو، قبل بضعة أسابيع. إن اهتمامه الصادق بسكان المدينة ينعكس في أفعاله، حيث يخصص وقتًا من جدول أعماله المزدحم لتفقد التقدم السريع للمدينة.

سارع المقيمون المتحمسون إلى تصوير مقاطع فيديو للقائد وهو يتجول في المركز التجاري. بأناقته المعهودة دائمًا، زار سموه متاجر متعددة، بما في ذلك "هوم بوكس"، و"إكس بيوتي"، و"لولو هايبر ماركت". حتى أنه حيّا المقيمين بابتسامة دافئة عندما رآهم يقفون في طريقه وهو يمر.

وفي وقت لاحق، عبّر "لولو هايبر ماركت" عن سعادته، قائلاً إنها كانت "مفاجأة أسعدت يومنا" وإنها تلهمهم "لمواصلة رفع المستوى".

