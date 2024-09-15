رسائل سلام من قادة الإمارات في ذكرى المولد النبوي الشريف

ودعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

وقال سموه في منصة إكس:"في ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نستحضر خلقه العظيم وصفاته الكريمة وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية.. وبهذه المناسبة أدعو الله تعالى أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع".

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر سيكون عطلة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفي الشارقة ستكون مواقف السيارات مجانية يوم الأحد، ولا ينطبق ذلك على مواقف السيارات العامة المدفوعة لمدة سبعة أيام والتي يمكن تحديدها من خلال اللوحات الزرقاء.