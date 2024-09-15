رسائل سلام من قادة الإمارات في ذكرى المولد النبوي الشريف
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة سلام واستقرار بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وتوجه عبر منصة "x" ليهنئ الجميع وكتب: "في ذكرى المولد النبوي الشريف نسأل الله أن ينعم على البشرية برحمته وعلى العالم بالسلام والاستقرار".
وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهنئة للأمة الإسلامية بذكرى مولد خير البشر نور الأرض .. شفيع الناس .. ودعا الله أن يعيدها على الجميع بالخير والسعادة.
وكتب سموه في حسابه الرسمي في منصة إكس :" ولد الهدي فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر .. نور الأرض .. شفيع الناس .. رحمة الله للعالمين .. نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة .. ببركة الصلاة عليه .. ومحبته .. واتباع هداه.."
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لدبي: "نستلهم أخلاق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".
كما استذكر ولي عهد دبي "الرسالة الخالدة والأخلاق العظيمة والقيم المباركة" للنبي صلى الله عليه وسلم.
إن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة سعيدة للأمة وقادتها.
ودعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.
وقال سموه في منصة إكس:"في ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نستحضر خلقه العظيم وصفاته الكريمة وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية.. وبهذه المناسبة أدعو الله تعالى أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع".
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر سيكون عطلة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفي الشارقة ستكون مواقف السيارات مجانية يوم الأحد، ولا ينطبق ذلك على مواقف السيارات العامة المدفوعة لمدة سبعة أيام والتي يمكن تحديدها من خلال اللوحات الزرقاء.
وأعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إغلاق مراكزها في دبي بمناسبة العطلة الرسمية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، كما أعلنت هيئات ومؤسسات مثل هيئة الطرق والمواصلات عن إغلاق مراكز خدماتها يوم 15 سبتمبر، كما سيتم إغلاق أكاديمية عجمان للسياقة ومركز تسجيل وفحص المركبات في عجمان بهذه المناسبة.
وبعد هذه العطلة، سيحصل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة في ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني. ويصادف يومي 2 و3 ديسمبر يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي. وعند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد، تصبح العطلة أربعة أيام.