رسائل حمدان بن محمد تصل: مجلس دبي الطلابي يُبدي حماساً ليكون صوت 400 ألف طالب

كيف سيكون شعور مراهق في دبي عند تلقيه رسالة شخصية من ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل خبراً مذهلاً باختياره كأحد الأعضاء الأوائل في مجلس طلاب دبي الذي تأسس حديثاً في الإمارة؟
يوم الجمعة، تسلّم 16 طالباً وطالبة في دبي هذه الرسائل، إلى جانب نسخة من كتاب "دروسي من الحياة" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويضم المجلس أفراداً متنوعين ليعكسوا التنوع في مدارس الإمارة، وسيعمل كممثل لحوالي 400,000 طالب وطالبة في منظومة التعليم الخاص بدبي.
حضر المجلس الجديد اجتماعه الرسمي الأول بحضور عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA)، وفريقها.
والطلاب الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس هم: موزة أحمد (رئيساً)، وإليوت بيث (نائباً للرئيس)، وود العور، وعمر الخلفاوي، وهين هتون، وفانيا باهوا، وموزة القرقاوي، وعبدالرحمن سيد، وملك نيانة، وجمالي كاماو، وجاسم الرئيسي، وميلا زيلر، وراشد النعيمي، وإناية دانيش، ولوكا إركول، ومهرا أميري.
وتعليقاً على هذا الخبر، عبّر بيث عن حماسه لهذا الشرف، قائلاً: "نحن كمجلس متحمسون جداً لإحداث فرق للطلاب في دبي".
وفيما يعكس طموحه وما يهدف لتحقيقه من خلال مساهمته، قال سيد بصوت يملؤه الحماس: "أن أترك تأثيراً إيجابياً في هذا المجتمع وأن أكون قدوة للطلاب في دبي والإمارات".
تستمر العضوية في المجلس لمدة عام دراسي واحد، مع إمكانية التجديد لولاية ثانية، بناءً على الأداء والاستيفاء المستمر لمعايير الأهلية. وسيعمل المجلس كحلقة وصل بين المجتمع الطلابي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.