رسائل حمدان بن محمد تصل: مجلس دبي الطلابي يُبدي حماساً ليكون صوت 400 ألف طالب

كيف سيكون شعور مراهق في دبي عند تلقيه رسالة شخصية من ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل خبراً مذهلاً باختياره كأحد الأعضاء الأوائل في مجلس طلاب دبي الذي تأسس حديثاً في الإمارة؟

يوم الجمعة، تسلّم 16 طالباً وطالبة في دبي هذه الرسائل، إلى جانب نسخة من كتاب "دروسي من الحياة" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويضم المجلس أفراداً متنوعين ليعكسوا التنوع في مدارس الإمارة، وسيعمل كممثل لحوالي 400,000 طالب وطالبة في منظومة التعليم الخاص بدبي.