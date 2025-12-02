رسائل حكام الإمارات في "عيد الاتحاد" الـ 54

وقال إنه في هذا الوقت من كل عام، يتذكر شعب دولة الإمارات "بعميق الامتنان بناة اتحادنا، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وزملائهما من الآباء المؤسسين." وأضاف أن ذلك الجيل، الذي أسس دولة الإمارات، يواصل إلهام الأجيال التي جاءت بعدهم، وأن إرثهم لا يزال حياً في نفوس شعبنا اليوم.