رد إماراتي على بوليوود: فيلم "بارام سانداري" يكسر الصورة النمطية لسكان كيرلا

رغم شيوع هذه الأنشطة في كيرالا، إلا أن المقطع الدعائي يوحي بأن المالايالاميين يمارسون هذه الأنشطة دائمًا في أي وقت. ولكن، مع أن هذه الأنشطة قد تكون مقبولة، إلا أن ما يؤلم حقًا هو إضافة سونداري العشوائية لمصطلح "مانوني" المالايالامي (والذي يُترجم تقريبًا إلى "شخص ساذج"، حسب السياق).