رد إماراتي على بوليوود: فيلم "بارام سانداري" يكسر الصورة النمطية لسكان كيرلا

تعرضت بوليوود لانتقادات مرة أخرى بسبب التمثيل النمطي، حيث أصدر فيلم Param Sundari، بطولة سيدهارث مالهوترا وجانفي كابور، مقطعه الدعائي.
يعرض المقطع الدعائي ما يبدو أنه قصة حب نموذجية - قصة تتجاوز الحدود في قصة فتاة من جنوب الهند ورجل من شمال الهند.
بعد مرور أربعين ثانية على بدء العرض الترويجي، تبدأ الصور النمطية بالظهور. إن لم تكن على دراية كافية، فقد تظن أن بوليوود تحاول إثارة غضب مشاهديها (وهذا احتمال وارد). كما قارن العديد من المعلقين سوء تمثيل الفيلم بشخصية شاليني أونيكريشنان في فيلم "قصة كيرالا".
تُعرّف جانفي نفسها باسم "ثيكاباتيل سونداري داموداران بيلاي"، وهو اسمٌ مُطوّلٌ يُقرن المكان باسم الشخص. تُشير هذه الأسماء التي تبدأ بالمكان إلى حقبةٍ انتهت مع جيل أجدادنا. لكن يبدو أن بوليوود لا تزال عالقةً في تلك الحقبة.
بينما تُعرّف سونداري بنفسها، تُشاهد وهي ترقص موهينيياتام، وهي رقصة هندية كلاسيكية أصلها من ولاية كيرالا. يلي ذلك مونتاج لسباقات القوارب، وتسلق أشجار جوز الهند، وبارام (شخصية سيدهارث) وهو يتعلم كالاريباياتو (فن قتالي من أصل كيرالا).
رغم شيوع هذه الأنشطة في كيرالا، إلا أن المقطع الدعائي يوحي بأن المالايالاميين يمارسون هذه الأنشطة دائمًا في أي وقت. ولكن، مع أن هذه الأنشطة قد تكون مقبولة، إلا أن ما يؤلم حقًا هو إضافة سونداري العشوائية لمصطلح "مانوني" المالايالامي (والذي يُترجم تقريبًا إلى "شخص ساذج"، حسب السياق).
ينتهي المقطع الدعائي بما يبدو، ومن المفارقات، محاولةً لتصحيح الصور النمطية. تظهر سونداري وهي تشرح الفرق بين ولايات جنوب الهند، مشيرةً إلى لغاتها وممثلٍ مشهور من كل ولاية.
بعد أن أوضحت أن كل جنوبي هندي ليس مدرسيًا، واصلت التحدث بجملة من المفترض أنها باللغة المالايالامية؛ بغض النظر عن عدد المرات التي أعيد تشغيلها، لم يتمكن هذا الكاتب من فهمها، ولا حتى العديد من المبدعين المالايالاميين الآخرين.
نورا الهلالي، المبدعة الإماراتية الشهيرة بتحدثها اللغة المالايالامية بطلاقة مع أختها، انتقدت قلة الجهد من جانب فريق الفيلم لتعلم اللغة.
واعترفت بأنه على الرغم من وجود كلمات يصعب نطقها بالنسبة لأولئك الذين ليسوا من سكان ولاية كيرالا الأصليين، إلا أن الممثلين كان بإمكانهم الجلوس مع فنان الدبلجة لتحسين إتقان اللغة المالايالامية، أو لإصلاح بعض العبارات.
ودعا أحمد الكاشيخ، وهو مؤثر مقيم في الإمارات العربية المتحدة وينحدر من ولاية كيرالا، بوليوود إلى بذل المزيد من الجهد إذا كانوا يحاولون عرض الثقافات المتنوعة.
"إنه عام 2025، وقد انتهينا من رقصة لونجي، والمولابو (أزهار الياسمين)، والإشارات إلى راجنيكانث."
تساءلت بافيثرا مينون، وهي مغنية ومقدمة برامج تلفزيونية من ولاية كيرالا، عن سبب رفض صناع مثل هذه الأفلام اختيار ممثلة مالايلية حقيقية تتمتع بإتقان قوي للغة.
ويبدو أيضًا أن هناك رقابة على ردود الفعل العنيفة ضد فيلم Param Sundari، والذي من المقرر عرضه في دور العرض في 29 أغسطس/آب. أعادت مينون تحميل مقطع الفيديو الخاص بها بعد أن أزال موقع إنستغرام المقطع الأصلي.