"رحيل ملاك".. أبوظبي تودع الفلسطينية "آلاء مشتهى" بدموع الغرباء ودعوات المحبين

بالنسبة لمن عرفوها، كانت المغتربة الفلسطينية آلاء نادر عوني مشتهى تجسيداً لنوع نادر من الرقة؛ رقة تظهر في كلماتها، وعملها، والطريقة التي لمست بها حياة الناس. يتذكرها زملائها كشخص دائم الانتباه، ومسؤول، وطيب القلب بشكل لا يتزعزع.

قُتلت المدربة البالغة من العمر 33 عاماً صباح يوم الاثنين عندما أصاب صاروخ سيارتها وهي في طريقها إلى عملها في أبوظبي. وكانت من بين ستة مدنيين قُتلوا في دولة الإمارات منذ أن هاجمت إيران دول الخليج.

في منشأة إنتاج الأجبان حيث كانت ترشد أصحاب الهمم، عُرفت آلاء بتفانيها الشديد.

"كانت كالنسمة، روحاً طاهرة... حقاً كانت كالملاك،" هكذا وصفتها فاطمة الحمامي، زميلتها التي غلبتها الدموع وهي تتحدث. "لم تؤذِ أحداً قط؛ لا بقصد ولا بغير قصد. حتى كلماتها كانت لطيفة."

تقول الحمامي إنها بمجرد سماع خبر وفاتها، فتحت صندوق المحادثات بينهما وبدأت تستمع إلى رسائلها الصوتية: "أردت فقط أن أسمع صوتها مرة أخرى، لم أستطع التصديق أنني لن أتمكن من رؤيتها أو سماعها ثانية."

قبل بضعة أشهر، أجرت "خليج تايمز" مقابلة قصيرة مع آلاء في المصنع نفسه. خلال الحديث، بدت مفعمة بالحيوية والطاقة، ومع ذلك لم يشتت انتباهها شيء عن خط الإنتاج. وبينما كانت تُوجه إليها الأسئلة، كانت عيناها تعودان مراراً وتكراراً إلى قطع الجبن واللبنة التي يتم تحضيرها، لضمان سير كل شيء على أكمل وجه بهدوء. كانت تلك لحظة صغيرة، لكنها عكست ما يصفه من حولها الآن بامرأة حملت المسؤولية بخفة، ولكن بجدية بالغة.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.

امرأة مضحية لعائلتها

بعيداً عن مكان عملها، كان هذا الحس بالرعاية هو ما حدد دورها داخل أسرتها. فهي الابنة الكبرى بين ستة أشقاء، وكانت تساعد في دفع الإيجار ودعم تعليم إخوتها، بما في ذلك شقيق يدرس في الخارج. تقول زميلاتها إنها تحملت مسؤوليات تفوق سنوات عمرها بكثير، حيث قالت سعاد الحوسني: "لقد كانت بمثابة أمّ قبل أي شيء آخر."

عائلة آلاء لم تكن غريبة عن المأساة؛ فقبل عامين، قُتلت شقيقتها مع أطفالها وحماتها في غزة. ورغم ذلك، يقول المحيطون بها إن آلاء ظلت ثابتة، ومركزة على عملها وعائلتها ورعاية الآخرين.

أبوظبي تشاطرها العزاء

أثار مقتلها موجة عارمة من الحزن في جميع أنحاء أبوظبي، امتدت إلى ما هو أبعد بكثير ممن عرفوها شخصياً. في بيت العزاء بمنطقة "الرحبة"، كانت الشوارع مزدحمة بشكل غير معتاد؛ سيارات تبطئ سرعتها، ونوافذ تُفتح، ونساء يترجلن للسؤال: "هل هذا مكان العزاء؟". الكثيرات لم يقابلن آلاء قط، لكنهن أتين بعد سماع قصتها.

قالت إحدى النساء بصوت متهدج وهي تخرج من المنزل متأثرة: "لا أعرفها ولا أعرف عائلتها، لكني أتذكر مآسي الحرب." لقد جاءت هذه السيدة لزيارة الإمارات قبل ثلاث سنوات، تاركة أطفالها في غزة، وعندما تصاعد الصراع، لم تتمكن من العودة إليهم. "أدعو الله فقط أن يبقى أطفالي بخير،" قالت قبل أن تمضي وهي تبكي.

أما ثروة العامري، التي قادت سيارتها من "شمال بني ياس" لمدة 30 دقيقة بعد رؤية إشعار حول الجنازة، فقالت إنها شعرت بضرورة الحضور: "أقل ما يمكننا فعله هو إظهار الدعم. عندما ترى والدتها عدد الأشخاص الذين جاؤوا ويدعون لابنتها، فقد يمنحها ذلك بعض السكينة." وأضافت: "نحن جميعاً عائلة واحدة، حتى لو لم نكن نعرف بعضنا البعض."